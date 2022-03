"Godzilla"-Star Akira Takarada im Alter von 87 Jahren gestorben

Der japanische Schauspieler Akira Takarada ist tot. Der "Godzilla"-Star verstarb im Alter von 87 Jahren, wie die Produktionsgesellschaft Toho mitteilt.

Akira Takarada (1934-2022) ist tot. Der japanische Schauspieler ist im Alter von 87 Jahren verstorben, wie das Filmstudio Toho auf Twitter mitteilt. "Wir sind traurig, vom Tod von Akira Takarada zu hören", . "Möge die Erinnerung an ihn weiterhin die Leben vieler 'Godzilla'-Fans inspirieren."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Er spielte im ersten "Godzilla"-Film mit

Die Produktionsgesellschaft teilt weder das Todesdatum noch die Todesursache des Schauspielers mit. Bekannt wurde Takarada vor allem für seine Rolle im ersten "Godzilla"-Film von 1954. Er spielte darin den Hideto Ogata. In den folgenden Jahren war Takarada in mehreren anderen Streifen des wohl berühmtesten Filmmonsters der Welt zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neben zahlreichen weiteren Filmrollen spielte er unter anderem auch in einigen Serien mit und war zudem als Synchronsprecher tätig. So lieh Akira Takarada etwa dem Jafar in mehreren Teilen der Videospielreihe "Kingdom Hearts" seine Stimme und vertonte den Disney-Charakter auch in der japanischen Fassung des ursprünglich 1992 erschienenen Zeichentrickfilms "Aladdin".