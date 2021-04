"Glücklicher Cowboy": The-BossHoss-Star Alec Völkel ist Vater geworden

Musiker Alec Völkel ist erstmals Vater eines Mädchens geworden. Die Ankunft des kleinen Cowgirls gab er via Instagram bekannt.

Alec Völkel (49), ein Teil des kongenialen Cowboy-Duos der Band The BossHoss ( ), ist Vater geworden. Die frohe Kunde teilte er seinen rund 87.000 Followern , auf dem er seine Tochter vorsichtig in den Armen hält und ihr einen Kuss auf das winzige Köpfchen drückt. "Ratet mal, wer der glücklichste Cowboy alle Zeiten ist!?!", fragt Völkel, der schon vor einer Weile enthüllt hatte, dass er Vater eines Mädchens wird.

Sein Glück kann er nicht fassen: "Noch immer sprachlos, aber eins kann ich sagen: Alles an dir ist märchenhaft schön! MÖGE DEIN LEBEN GENAUSO VERLAUFEN! Welcome on earth, kleine ROSENROT!" Laut der gesetzten Hashtags erblickte die Kleine - offenbar unter dem Namen Rosie Malou - bereits am 29. März das Licht der Welt. Fünf Jahre nach der Geburt von Sohn Charlie sind der Musiker und seine Frau Johanna (43) somit zum zweiten Mal Eltern geworden. Aus einer früheren Beziehung hat Alec Völkel noch einen weiteren Sohn.