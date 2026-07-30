Gloria-Sophie Burkandt und Eric Schmidt: Söder-Tochter spricht von "Sensationsgeilheit"

Um das Datingleben von Gloria-Sophie Burkandt ranken sich zahlreiche Gerüchte - besonders, weil sich die Tochter von Markus Söder vor einigen Monaten öffentlich mit einem 43 Jahre älteren Mann zeigte. Im ProSieben-Format "Born Famous" bezog die 27-Jährige nun Stellung.

Anfang des Jahres zeigte sich Gloria-Sophie Burkandt öffentlich mit dem einstigen Google-CEO Eric Schmidt. Als die 27-Jährige in der aktuellen Ausgabe des ProSieben-Formats "Born Famous" auf ihre angebliche Verbindung zu dem 70-Jährigen angesprochen wird, erwidert sie: "Für mich spielt Alter keine Rolle im Liebesleben. Aber ich finde es sehr wichtig, dass ein Mensch einfach gepflegt ist und sich jung fühlt."

Im Gespräch mit einer Astrologin verrät die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zudem, worauf es ihr in Liebesdingen ankomme: "Ich merke das jetzt schon so, dass ich mehr einen Partner will, der jetzt gar nicht so mein Ersatzvater ist oder meine Ersatzfamilie." Stattdessen wolle Burkandt jemanden an ihrer Seite, "der wie ein bester Freund auch ist. Ein Lebenspartner einfach." Mit ihrem Partner wolle sie "durch dick und dünn" gehen.

Weitere Auskünfte, etwa zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus, gibt die Politiker-Tochter in der Sendung nicht. In einer früheren Folge der Reality-Doku hatte das Model in Bezug auf Eric Schmidt erklärt: "Who cares?! Im Endeffekt ist mein Privatleben mein Privatleben - und das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun."

Gloria-Sophie Burkandt: "Ich bin eine unabhängige Frau"

Ihr Liebesleben halte sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, machte Burkandt deutlich: "Wen ich date, wen ich nicht date und mit wem ich nur befreundet bin, geht niemanden was an." Weiter klagte das Kind des CSU-Chefs: "Das nervt mich, diese Sensationsgeilheit." Burkandt finde es "so krass, wie Medien immer so reinstochern und immer was wissen wollen übers Privatleben".

In der Doku-Reihe, in der Burkandt und drei weitere Promi-Sprösslinge einen Einblick in ihren Alltag gewähren, stellte die gebürtige Nürnbergerin zudem klar: "Ich bin eine unabhängige Frau. Das heißt, ich bin nicht angewiesen auf meinen Vater. Ich bin nicht auf einen Partner angewiesen." Sie lebe ihr Leben "selbständig", betonte Burkandt. "Das ist ganz, ganz wichtig für die eigene Identität."

Zu sehen gibt es "Born Famous - Fluch oder Segen?" immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und bereits vorab bei Joyn.