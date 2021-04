Glenn Close tanzt und twerkt - bekommt aber wieder keinen Oscar

Hollywood-Star Glenn Close (74) hält den Rekord als Schauspielerin mit den meisten Oscar-Nominierungen, die sie dann aber nicht in Siege umsetzen kann. Auch heuer räumte die 74-Jährige nicht ab.

Glenn Close bei der 93. Oscar-Verleihung am Sonntag in Hollywood.

Auch bei ihrer achten Oscar-Nominierung ist Glenn Close leer ausgegangen - doch für viele war sie trotzdem der Star des Abends. Der Grund: Eine besondere Tanzeinlage. Während der Show in der Nacht zu Montag sprang die 74-Jährige von ihrem Platz auf und ließ ihre Hüften zum Song "Da Butt" kreisen.

Glenn Close: Witziger Tanz-Clip

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Filmregisseur Spike Lee hatte das Lied für seinen "brillanten" Film "School Daze" (1988) schreiben lassen, erzählte Close. Sie kritisierte, dass der Film damals nicht für einen Oscar nominiert wurde. Im Netz sorgte ihre Tanzeinlage für viel Begeisterung.

Glenn Close war 2021 als Beste Nebendarstellerin in "Hillbilly Elegy" für den Oscar nominiert. Am Ende musste sie sich aber Yuh-Jung Youn geschlagen geben. Sie räumte einen Goldjungen für ihre Leistung in "Minari" ab.