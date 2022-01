"Glee"-Star: Jenna Ushkowitz erwartet ihr erstes Kind.

Die Schauspielerin Jenna Ushkowitz ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Außerdem verriet der "Glee"-Star bereits das Geschlecht des Babys und wann es auf die Welt kommen soll.

Jenna Ushkowitz (35) erwartet gemeinsam mit ihrem Mann David Stanley ihr erstes Kind. Das hat der "Glee"-Star am Mittwoch, den 26. Januar, . Auf einem Schwarz-Weiß-Foto legt die Schauspielerin liebevoll ihre Hand auf den runden Babybauch, während ihr Mann in die Kamera lächelt und seine Hand auf ihre legt. Gleichzeitig hat das Paar das Geschlecht und den Monat verraten, in dem das Baby das Licht der Welt erblicken soll. "Baby Girl Stanley kommt im Juni", schreibt Ushkowitz und verrät somit außerdem, dass sie eine Tochter erwartet.

Das Paar hat im Sommer geheiratet

Ushkowitz und Stanley haben sich im Juli bei einer romantischen Zeremonie in Los Angeles das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand kurz nach dem dreijährigen Jubiläum des Paares statt. "Wir haben immer von einer kleinen Hochzeit geträumt, aber mit Covid mussten wir definitiv mehr zurückschrauben, als wir erwartet hatten", teilte die Schauspielerin im . Für das Paar sei es Priorität gewesen, ihre engste Familie und Liebsten um sich zu haben. Dieser enge Kreis bestand aus 104 Personen.

