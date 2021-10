Glamouröser Auftritt: Eugenie und Beatrice besuchen Hochzeit in Athen

Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice haben mit ihren Ehemännern eine Hochzeit in Athen besucht. Prinz Philippos von Griechenland heiratete die Milliardärstochter Nina Flohr. Beide Schwestern strahlten bei ihrem gemeinsamen Auftritt.

Prinzessin Eugenie (31) und Prinzessin Beatrice (33) sind von ihren Ehemännern nach Griechenland begleitet worden. Die royalen Schwestern besuchten am Samstag mit Jack Brooksbank (35) und Edoardo Mapelli Mozzi (38) die Hochzeit von Prinz Philippos von Griechenland (35) und der Milliardärstochter Nina Flohr (34) in Athen.

Eugenie wählte zu dem Anlass ein bodenlanges schwarzes Kleid von Peter Pilotto. Das Highlight der Robe in Wickeloptik waren goldene Knopfdetails an der Taille. Dazu kombinierte die 31-Jährige farblich passende High Heels und eine fächerförmige Clutch. Ehemann Jack Brooksbank trug einen dunklen Anzug.

Prinzessin Beatrice strahlt nur wenige Wochen nach Geburt

Prinzessin Beatrice brachte erst am 18. September ihre kleine Tochter Sienna zur Welt. Bei ihrem Auftritt strahlte die frischgebackene Mutter mit ihrer Schwester Eugenie um die Wette. Beatrice kleidete sich in ein glamouröses Kleid von Gucci mit cremefarbenem Oberteil und schwarzem Rock. Die Prinzessin ließ mit ihrem mit Strasssteinen besetzten cremefarbenen Ausschnitt tief blicken. Das bodenlange Rockteil war mit einer rosafarbenen Schleife aus Pailletten verziert. Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi erschien in einem dunkelblauen Anzug.

Prinz Philippos ist der jüngste Sohn des ehemaligen Königs Konstantin II. (81) und das Patenkind von Lady Diana (1961-1997). Er heiratete die Schweizerin Nina Flohr bereits im vergangenen Jahr standesamtlich in St. Moritz. Nun folgte am Samstag die prunkvolle kirchliche Hochzeit in der Kathedrale von Athen. war das Paar auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank 2018 eingeladen. Flohr sei darüber hinaus auch mit Edoardo Mapelli Mozzi gut befreundet.