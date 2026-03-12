Die Wintersaison neigt sich allmählich dem Ende zu, denn der Frühling steht vor der Tür. Am vergangenen Wochenende war im österreichischen Fieberbrunn trotzdem noch Skifahren angesagt – mit prominenter Unterstützung. Felix Neureuther gab zusammen mit Vater Christian Tipps für die perfekte Abfahrt und Stefan Mross legte mit Partnerin Eva Luginger einen Liebes-Auftritt hin. Was sonst noch geboten war...

60 geladene Gäste feierten am Samstag und Sonntag (8. und 9. März) erstmals das P+P Ski Alpin Event in Fieberbrunn. Die Veranstalter Peter Heidecker und Peter Herm lockten mit einem einmaligen Erlebnis, denn als Skilehrer gaben ehemalige Wintersportprofis technische Tipps. Am Abend sorgte dann ein Schlagerpärchen für gute Laune und Unterhaltung – Knutsch-Auftritt inklusive. Welche VIPs wollten sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen?

Neureuther, Mittermaier, Gerg: Ex-Skistars geben Promis Tipps

Tagsüber ging es beim P+P Ski Alpin Event, das vom Verein EAGLES Charity Club unterstützt wurde, hauptsächlich um den Sport. Einstige Ski-Stars wie Michaela Gerg, Evi Mittermaier und Max Rauffer gaben Einblicke in einen perfekten Fahrstil. Mit dabei waren auch Felix Neureuther und sein Vater Christian, die ebenfalls für sportliche Unterstützung parat standen.

Stefan Mross und Freundin Eva Luginger sorgen für Unterhaltung

Am Samstagabend stand alles im Zeichen des gemeinsamen Feierns, denn für die Gäste und Promis ging es in die Pulvermacher Hütte. Bei Tiroler Spezialitäten konnte der ereignisreiche Tag in gemütlichem Hütten-Ambiente ausklingen. Für Unterhaltung war ebenfalls gesorgt: Uli Luginger stand mit Tochter Eva gemeinsam auf der Bühne, die auch ihren Partner Stefan Mross mitgebracht hatte. Der Schlagerstar ließ es sich nicht nehmen, selbst zum Mikro zu greifen. Für seine Liebste gab es dann noch einen Kuss vor versammelter Mannschaft – ob da vielleicht bald die Hochzeitsglocken läuten?

Zu den weiteren prominenten Gästen gehörten an dem Wochenende auch Marianne und Michael Hartl. Das Volksmusik-Duo war aber nicht alleine erschienen, sie hatten ihren neuesten Familienzuwachs dabei – ihr West Highland White Terrier Cleo, den sie Ende 2025 adoptiert haben, durfte bei dem winterlichen Ausflug natürlich nicht fehlen.

