Glamour auf der Piste: Promis feiern mit Felix Neureuther besonderes Ski-Event

Die Wintersaison neigt sich allmählich dem Ende zu, denn der Frühling steht vor der Tür. Am vergangenen Wochenende war im österreichischen Fieberbrunn trotzdem noch Skifahren angesagt – mit prominenter Unterstützung. Felix Neureuther gab zusammen mit Vater Christian Tipps für die perfekte Abfahrt und Stefan Mross legte mit Partnerin Eva Luginger einen Liebes-Auftritt hin. Was sonst noch geboten war...
Sven Geißelhardt
Beim P+P Ski Alpin Event wurden ehemalige Ski-Stars wie Evi Mittermaier und Felix Neureuther zu Lehrern...
ABR/Wolfgang Breiteneicher 11 Beim P+P Ski Alpin Event wurden ehemalige Ski-Stars wie Evi Mittermaier und Felix Neureuther zu Lehrern...
Istok Kespret, Doris Melchner und Andreas Knürr
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Istok Kespret, Doris Melchner und Andreas Knürr
Thomas Schreiner und Julia Fleschenberg
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Thomas Schreiner und Julia Fleschenberg
Ewa Schnitzenbauer mit Mann Benno Adolph
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Ewa Schnitzenbauer mit Mann Benno Adolph
Max Rauffer mit Frau Gabriele und Peter Heidecker
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Max Rauffer mit Frau Gabriele und Peter Heidecker
Michaela Gerg mit Mann Achim Winter
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Michaela Gerg mit Mann Achim Winter
Ulrich "Ulli" Luginger
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Ulrich "Ulli" Luginger
Stefan Mross mit Freundin Eva Luginger
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Stefan Mross mit Freundin Eva Luginger
Christian Neureuther mit Sohn Felix und Schwägerin Evi Mittermaier
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Christian Neureuther mit Sohn Felix und Schwägerin Evi Mittermaier
Marianne und Michael Hartl
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Marianne und Michael Hartl
Christian Neureuther und Roswitha Heidecker
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Christian Neureuther und Roswitha Heidecker

60 geladene Gäste feierten am Samstag und Sonntag (8. und 9. März) erstmals das P+P Ski Alpin Event in Fieberbrunn. Die Veranstalter Peter Heidecker und Peter Herm lockten mit einem einmaligen Erlebnis, denn als Skilehrer gaben ehemalige Wintersportprofis technische Tipps. Am Abend sorgte dann ein Schlagerpärchen für gute Laune und Unterhaltung – Knutsch-Auftritt inklusive. Welche VIPs wollten sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen?

Neureuther, Mittermaier, Gerg: Ex-Skistars geben Promis Tipps

Tagsüber ging es beim P+P Ski Alpin Event, das vom Verein EAGLES Charity Club unterstützt wurde, hauptsächlich um den Sport. Einstige Ski-Stars wie Michaela Gerg, Evi Mittermaier und Max Rauffer gaben Einblicke in einen perfekten Fahrstil. Mit dabei waren auch Felix Neureuther und sein Vater Christian, die ebenfalls für sportliche Unterstützung parat standen.

Stefan Mross und Freundin Eva Luginger sorgen für Unterhaltung

Am Samstagabend stand alles im Zeichen des gemeinsamen Feierns, denn für die Gäste und Promis ging es in die Pulvermacher Hütte. Bei Tiroler Spezialitäten konnte der ereignisreiche Tag in gemütlichem Hütten-Ambiente ausklingen. Für Unterhaltung war ebenfalls gesorgt: Uli Luginger stand mit Tochter Eva gemeinsam auf der Bühne, die auch ihren Partner Stefan Mross mitgebracht hatte. Der Schlagerstar ließ es sich nicht nehmen, selbst zum Mikro zu greifen. Für seine Liebste gab es dann noch einen Kuss vor versammelter Mannschaft – ob da vielleicht bald die Hochzeitsglocken läuten?

Zu den weiteren prominenten Gästen gehörten an dem Wochenende auch Marianne und Michael Hartl. Das Volksmusik-Duo war aber nicht alleine erschienen, sie hatten ihren neuesten Familienzuwachs dabei – ihr West Highland White Terrier Cleo, den sie Ende 2025 adoptiert haben, durfte bei dem winterlichen Ausflug natürlich nicht fehlen.

Welche weiteren Promis das P+P Ski Alpin Event in Fieberbrunn feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

