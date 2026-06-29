Glamour an der Isar: Promis feiern Auftakt zum Münchner Filmfest

Am Wochenende ist das Filmfest München gestartet. Was ist heuer an der Isarmetropole geboten? Und welche Stars gaben sich zur Eröffnung die Ehre? Die AZ war zum Startschuss mit dabei.

Für die Filmbranche versprüht München aktuell einen Glanz von Hollywood, denn das Münchner Filmfest ist am Freitag (27. Juni) gestartet. Was war am ersten Wochenende geboten? Wie hat den Stars die Opening Night im Gasteig HP8 gefallen? Die AZ hat sich bei den Promis umgehört.

Hollywoodstar Sandra Hüller: "München wächst mir mehr und mehr ans Herz"

Für Schauspielerin Lara Mandoki war der unausgesprochene Dresscode für das erste Filmfest-Wochenende in München klar: "Sommerlich elegant." Für die Tochter von Musiker Leslie Mandoki bringt das Event "Kino und internationalen Flair in die Stadt". München ist für sie bis zum kommenden Sonntag (5. Juli) "das Zentrum der deutschen Filmwirtschaft".

Hollywood-Newcomerin Sandra Hüller war für das Filmfest extra nach München gereist. Die Schauspielerin trug übergroße Designer-Ohrringe in Muschelform zu einem schwarzen, smoking-artigen Hosenanzug und verriet: "München wächst mir mehr und mehr ans Herz!" Vom großen Erfolg habe Hüller, die an der Seite von Ryan Gosling mit "Der Astronaut" einen internationalen Kino-Hit landete, allerdings nie geträumt. "Umso mehr genieße ich es jetzt", so die 48-Jährige.

Sandra Hüller © BrauerPhotos/G.Nitschke

Cathy Hummels könnte Filmkarriere starten: "Ich habe einige Angebote"

Cathy Hummels war ebenfalls das ganze Wochenende auf dem Filmfest München unterwegs. "Das Filmfest ist mir als Münchnerin wichtig, als bayerisches Gesicht habe ich auch schon geschauspielert und habe einige Angebote", erzählte die Unternehmerin der AZ. "Aber es muss zu mir passen! Ich mache gerade ein Projekt für München TV. Und eins ab August im Olympiapark namens 'Cathy-lates'." Und wie schaut es aktuell im Dating-Leben der Ex von Mats Hummels aus? "Mats kommt ja erst am 22. Juli wieder zurück nach München, also bin ich bis dahin allein für unseren achtjährigen Sohn Ludwig verantwortlich. Da mache ich, was Dating betrifft, Abstriche und bin ganz für Ludwig da."

Ein absoluter Hingucker des Wochenendes war Hannes Jaenicke mit Lebensgefährtin Stephanie Krogmann. "Wir machen jetzt drei Wochen Urlaub zu Hause am Ammersee", verriet der Schauspieler und Umweltaktivist. Wo haben sie sich kennengelernt? "Vor neun Jahren im Hinterhof eines Regisseurs in Berlin", erinnerte er sich im AZ-Gespräch.

Kerstin Schreyer feiert "herausragendes" Filmfest München

Unter die Gäste des Münchner Filmfests mischte sich auch Kerstin Schreyer, Landtagsabgeordnete und ehemalige Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Die Politikerin, die am Montag (29. Juni) ihren 55. Geburtstag feiert, sagte der AZ: "Das Filmfest ist ein herausragendes Ereignis und ich bin sehr stolz, dass wir das Filmfest hier haben. Es ist wie eine Art Klassentreffen und ich finde es toll, schöne Kleider anzuschauen."

Kerstin Schreyer und Tochter Corinna © BrauerPhotos/G.Nitschke

Erfolgsrapperin und Schauspielerin Sabrina Setlur promotete indes den Film "Identity". Wahre Identität sei auch "ein großes Thema" für sie selbst. "Ich bin in Deutschland geboren, habe indische Wurzeln, aber spreche selbst zum Beispiel kein Indisch, habe auch sonst wenig davon, außer meinem Aussehen", erklärte sie der AZ. "Damals fand ich es gut, mich anzupassen. Heute, im Alter, bereue ich es ein bisschen. Ich bin zu dunkel, um deutsch zu sein, und zu deutsch, um indisch zu sein."

Philipp Hochmair überrascht von Erfolg: "Heimlich habe ich davon geträumt"

Am Wochenende hatte auch Moonlake Entertainment zum alljährlichen Brunch in den Bayerischen Hof geladen. Das österreichische Produktionsunternehmen hat sich mit aufwendig produzierten Dokumentationen, internationalen Musik- und Kulturformaten sowie TV-Filmen einen Namen gemacht. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen diesmal gleich drei herausragende Produktionen, die in prominenter Besetzung vorgestellt wurden: "Zwischen Himmel und Hölle" mit Philipp Hochmair, "Jedermann" mit Hugo von Hofmannsthal und "The Sound of Music: Eine musikalische Liebeserklärung" mit Yvonne Catterfeld.

Rund um den Bayerischen Hof und im Foyer drängelten sich die Fans. Hätte Philipp Hochmair mal gedacht, dass es so einen Hype um seine Person geben würde? "Nie im Leben hätte ich das gedacht, aber heimlich habe ich schon davon geträumt", fasste es der 52-Jährige zusammen. Das Münchner Filmfest, betonte er, sei für ihn besonders wichtig: "Es ist ein freundschaftliches und farbenfrohes Festival. Ich liebe es und komme hierher, so oft ich kann. Daraus haben sich schon viele tolle Projekte ergeben."

Yvonne Catterfeld und Philipp Hochmair © BMC-Image/Dominik_Beckmann

Veronica Ferres zeigte sich gut gelaunt beim Münchner Filmfest. Aktuell arbeitet sie wieder an vielen Projekten. "In Köln einen Kinofilm und am Donnerstag wird ein Film mit mir gezeigt. Ich bin sehr dankbar, dass es gerade wieder so gut bei mir läuft – toi, toi, toi, es war schon mal schlechter" erzählte sie.

Ein grandioser Auftakt zu zehn Tagen Filmspektakel vom Feinsten – und so manch einer, der keine Einladung hatte, schaffte es, sich ohne Eintrittsbändchen und trotz strenger Kontrollen ins Gewusel zu mischen. Mehr zum ersten Wochenende beim Filmfest München sehen Sie oben in der Bilderstrecke.