Gisele Bündchen teilt seltenes Foto mit ihrem Baby

Gisele Bündchen ganz privat: Auf Instagram hat das Model Einblicke in ihre Feier zum 45. Geburtstag gegeben. Sie zeigte sich mit ihren Liebsten, darunter auch mit ihrem jüngsten Kind.

Gisele Bündchen (45) hat einen seltenen Schnappschuss mit ihrem Baby geteilt. Das Model zeigte wie sie ihren 45. Geburtstag am 20. Juli verbrachte. Neben Fotos einer Gartenparty, Geburtstagskuchen und einem gedeckten Tisch war sie auch mit ihrem dritten Kind zu sehen. Das trug sie bei einem Spaziergang in einer Babytrage. Auf einem anderen Bild sitzt es auf ihrem Schoß und lächelt, auch Bündchen strahlt. Das Gesicht verdeckte sie mit einem weißen Herz. Bei dem Ausflug ins Grüne war auch Tochter Vivian (12) dabei. Zu zweit stehen sie und ihre Mutter mit dem Rücken zur Kamera vor einem Wasserfall.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In einer Nachricht zum Beitrag bedankte sich Bündchen für die Geburtstagswünsche und erklärte: "Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr und noch dankbarer dafür, dass ich es in der Natur, voller Liebe und mit meiner Familie verbringen durfte." Ein Familienmitglied vermisste sie jedoch. "Heute ist auch der Geburtstag meiner Mutter. Wir vermissen sie sehr, aber wir wissen, dass sie immer bei uns ist", ergänzte sie und teilte ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Mutter. Bündchen vertraue weiterhin auf das Leben und sei bereit, alles Kommende mit Dankbarkeit zu empfangen.

Familienzeit macht das Model "am glücklichsten"

Gisele Bündchen begrüßte Anfang des Jahres ihr erstes Kind mit ihrem Partner Joaquim Valente. US-Medienberichten zufolge brachte das Model einen Jungen zur Welt, der Name bleibt weiterhin unbekannt. Im Mai zeigte sie dann ihr Baby erstmals auf Instagram - auf ihrem Arm und bei einer Gruppenumarmung mit ihren Kindern und Valente. "Ich war in letzter Zeit ziemlich still hier, aber sehr beschäftigt damit, mein Leben zu leben. Manchmal werden die schönsten Momente nicht geteilt - sie werden einfach gelebt", kommentierte sie unter anderem dazu.

Auch gegenüber der betonte sie, wie dankbar sie für die Familienzeit sei. "Zu Hause bei meinen Kindern zu sein und jeden Moment mit ihnen genießen zu können, ist unbezahlbar", so Bündchen. "Zeit mit ihnen zu verbringen, macht mich am glücklichsten."

Mit Joaquim Valente soll das Model seit Juni 2023 liiert sein. Zuvor war sie 13 Jahre mit dem Ex-Footballspieler Tom Brady (47) verheiratet. 2022 gab das ehemalige Traumpaar seine Trennung bekannt. Aus ihrer Ehe mit Brady hat Bündchen zwei Kinder, Benjamin (15) und Vivian.