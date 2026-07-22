Giovanni Zarrella will private Veränderung: "Nicht einfach bisher"

Vor der nächsten Ausgabe seiner ZDF-Show verrät Giovanni Zarrella einen Plan. Privat will der Entertainer jetzt einiges anders machen und mehr auf seine Gesundheit achten.

Als Musiker begeistert Giovanni Zarrella (48) seit vielen Jahren ein treues Schlagerpublikum. Im August führt es den selbsternannten Italo-Schwaben für einzelne Konzerte durch ganz Deutschland. Auch die nächste Ausgabe seiner "Giovanni Zarrella Show" (ZDF) steht an. Beruflich könnte es für den Entertainer wohl nicht besser laufen. Privat hingegen sieht er Handlungsbedarf. Der 48-Jährige rückt seine Gesundheit in den Fokus und will eine Veränderung vornehmen.

Giovanni Zarrella spricht über privaten Plan: "Ist mir wichtig"

Giovanni Zarrella ist glücklich verheiratet mit seiner Frau Jana Ina (49). An der Seite ihrer beiden gemeinsamen Kinder genießen sie ein idyllisches Familienleben in Köln. Doch für Zarrella läuft nicht alles perfekt. Im Gespräch mit seinem Bruder Stefano (35) verrät er jetzt: "Ich würde gern meinen Schlaf besser in den Griff bekommen." Wenn es darum geht, sich Ruhe zu gönnen, will der Entertainer einiges anders machen. "Ich müsste einfach mehr pennen. Das mit dem Schlaf muss ich irgendwie in Zukunft hinkriegen. Das ist mir wichtig", betont er im Podcast " ".

Als Entertainer hat der 48-Jährige zweifelsohne einen vollen Terminkalender. Dass die Ruhezeit dabei manchmal zu kurz kommt, dürfte wenig verwundern.

Giovanni Zarrella spricht mit seinem Bruder Stefano darüber, sein Schlafdefizit endlich in den Griff zu bekommen und sich künftig mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. © imago/Horst Galuschka

Mehr Auszeit für Giovanni Zarrella: "Nicht einfach bisher"

Doch Giovanni Zarrella hat noch ein weiteres Anliegen. Künftig stehe für ihn "mehr Me-Time" auf dem Programm. "Also einfach mal sagen: 'So, jetzt gehe ich mich mal einen Tag lang inspirieren lassen. Jetzt fahre ich irgendwo hin'", erklärt der Musiker sein Vorhaben. In den vergangenen Jahren seien Spontanität und Freiräume deutlich zu kurz gekommen: "Ich erlaube mir das halt nicht. [...] Ja, es ist nicht einfach bisher. Man hat ja auch von außen viele Einflüsse, ist ja ganz normal." Seine vielen Termine scheinen den Entertainer oft von mehr Auszeiten abgehalten zu haben. "Ich glaube aber, dass es meinem Körper guttun würde, wenn ich mir mehr erlauben würde", so Zarrella.

Allergiebeschwerden nicht ohne: "Hat mich voll erwischt"

Die Familie des Schlagerstars steht bei seinen Plänen sicher hinter ihm. Ohnehin hat er derzeit mit den Folgen seines Heuschnupfens zu kämpfen und könnte dadurch wohl weniger Alltagsstress vertragen. "Diesen Sommer hat es mich wieder voll erwischt", meinte er in Bezug auf seine allergische Erkrankung, die er jahrelang im Griff hatte. Konzerte und öffentliche Auftritte werden heuer oft von Symptomen wie Heiserkeit begleitet. "Das ist voll bescheuert. [...] Ich gehe dann da hin und denke nur: 'Boah'", schilderte Zarrella genervt.