Giovanni Zarrella verschickt nachts private Nachricht an Promi: "Das war echt schön"
Es war ein Abend voller Emotionen, Danksagungen und Gänsehaut-Momente: Gastgeber Giovanni Zarrella (47) feierte am Samstagabend, den 22. November, mit seinen Gästen zum Motto "Wir sagen Dankeschön – Die Alltagshelden". Mit dabei waren unter anderem Beatrice Egli (37), Michelle (53), Michael Patrick Kelly (47), Unheilig, Alvaro Soler (34), Ben Zucker (42), Nicole (61), Josh Groban (44), Nino de Angelo (61), Marina Marx (35), Santiano, Sonia Liebing (36), Olaf Berger (61), Ralph Siegel (80) und viele mehr gaben sich am Samstagabend die Ehre in Offenburg.
Ehrlich Brothers kämpfen in der "Giovanni Zarrella Show" mit Technik-Problemen
Die Ehrlich Brothers sorgten in der Show nicht nur für Magie, sondern auch für Herzklopfen. Die beiden Illusionisten überraschten die Jugendfeuerwehr Offenburg, die sich für ein an Leukämie erkranktes Mitglied eingesetzt hatte, mit einer Einladung zu ihrer Live-Show. "Was ihr gemacht habt, ist größer als jeder Zaubertrick", sagte Andreas sichtlich bewegt. Kurz zuvor hatten die Brüder allerdings immer wieder mit Tonproblemen zu kämpfen. "Knistere ich?", fragte Christian überrascht, als Giovanni Zarrella ihm schließlich ein Ersatzmikrofon in die Hand drückte.
Plötzlich fließen Tränen auf der Bühne
Dann wurde es plötzlich ganz still im Saal: Als die Illusionisten auf ihren Vater zu sprechen kamen, flossen sogar Tränen. Christian und Andreas dankten ihm für die Unterstützung auf ihrem langen Weg, erfolgreiche Zauberer zu werden. Nur vier Wochen vor der großen Premiere war ihr Vater an einer schweren Krankheit gestorben. Ein Moment, der den beiden bis heute sehr nahe geht. "Entschuldigung", sagte Christian leise und wischte sich die Tränen weg.
Peinlicher Namenspatzer: Publikumsgast blamiert Giovanni Zarrella
"Danke", sagte auch Michael, der gemeinsam mit seinem Kumpel Martin im Publikum saß. Die beiden Männer verbindet seit 30 Jahren eine gute Freundschaft. "Vielen Dank, und das noch bei Zarrello", bedankte sich Martin staunend bei seinem besten Freund und bemerkt kurz darauf den Namensfauxpas. "Zarrello, Zarrelli – egal! Hauptsache Mozzarella", entgegnete Zarrella schmunzelnd. "Hauptsache, wir haben Spaß", grinste Martin.
Beatrice Egli schlägt in der "Giovanni Zarrella Show" ungewohnte Töne an
Schlagersängerin Beatrice Egli schlug in Zarrellas Show ungewohnt leise Töne an. Für die Schweizerin eine Mutprobe, wie sie selbst zugab: "Ich habe noch nie in einer Samstagabendsendung einen so persönlichen und leisen Song gesungen. Deswegen habe ich sehr viel Mut gebraucht und ich war sehr aufgeregt." Die Sängerin bedankte sich anschließend bei ihren bereits verstorbenen Großeltern für die bedingungslose Liebe und Unterstützung.
Schlagersängerin Nicole bedankt sich live bei Ralph Siegel
ESC-Legende Nicole bedankte sich bei Komponist Ralph Siegel, der kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Besonderer Dank galt der Entstehung ihres ganz persönlichen Erfolgshits "Ein bisschen Frieden" (1982): "Danke für dieses Jahrhundertlied, das damals wie heute immer noch so vielen Menschen aus dem Herzen spricht."
Giovanni Zarrella schickt nachts Nachricht an den Graf von Unheilig
Zu Gast war außerdem "Der Graf" von Unheilig, der nach neun Jahren Abwesenheit kürzlich sein Bühnen-Comeback gefeiert hat. "Du bist gestürzt", kam Zarrella auf seinen damit einhergehenden Unfall vor neun Tagen in Leipzig zu sprechen. "Ich bin zu weit gelaufen und mit dem Oberkiefer auf die Balustrade aufgeschlagen", erklärte der Graf. Er fiel kopfüber auf eine Absperrung. Nach der Show sei er direkt in die Uniklinik Leipzig eingeliefert worden. Inzwischen gehe es ihm wieder sehr gut. "Und du hast mir eine Nachricht geschickt – nachts", wandte sich der Sänger persönlich an Zarrella. "Das war echt schön."
"Stiller Herzinfarkt": Grund für Unheilig-Comeback
Auf die Frage hin, wieso er nach neun Jahren den Weg zurück auf die Bühne gewählt habe, antwortete der Graf ehrlich: "Anfang des Jahres im Krankenhaus gelegen und gedacht: Ich habe einen stillen Herzinfarkt... Irgendwann kommt der Moment, wo du spürst, dass du diese Sache nicht mehr machen kannst." Er bedankte sich nicht nur bei seinen Fans für die jahrelange Treue, sondern auch bei seinem Team für die gute Zusammenarbeit. Das Lied "Mein Löwe" widmete der Sänger, der seit seiner Kindheit stottert, anschließend seiner Mutter: "Ohne meine Mama wäre ich heute nicht hier."
- Themen:
- Beatrice Egli
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen