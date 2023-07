Giovanni Zarrella und Ehefrau Jana Ina: Wie viele Kinder hat das Paar?

Vom ehemaligen Boyband-Sänger zum Entertainer: Giovanni Zarrella hat es geschafft und präsentiert seit 2021 seine erste eigenen Musikshow. Obwohl auch Ehefrau Jana Ina im Rampenlicht steht, halten sie ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Ein Foto der Familie wird nicht veröffentlicht. Warum sieht man sie nie?

Wer hätte gedacht, dass auch nach der Zeit in der gecasteten Popstars-Band "Bor'Sis" für Giovanni Zarrella eine große Karriere als Entertainer drin ist? Nach zwei Reality-Shows mit Ehefrau Jana Ina und mehreren Soloplatten hat er es jetzt geschafft und ist seit September 2021 Gastgeber seiner eigenen Musik-Sendung. Wie hat er das erreicht und was ist über sein Privatleben bekannt?

Von "Bro'Sis" zum Schnulzensänger: So wurde Giovanni Zarrella berühmt

Nach dem überragenden Erfolg der "No Angels" rief ProSieben 2001 zum erneuten Popstars-Casting. Unter den Gesangstalenten trat auch Giovanni Zarrella an und schaffte es nach wochenlangem Auswahlverfahren in die Band "Bro'Sis". Nach drei Alben und zahlreichen Auszeichnungen war 2006 allerdings Schluss.

Trotzdem blieb Giovanni der Musik treu. Inzwischen hat er sechs Soloalben veröffentlicht. Vor allem mit seinen italienischen Coverversionen von deutschen Schlagern ist er sehr erfolgreich.

Giovanni Zarrella: Mit Ehefrau Jana Ina kommt die große TV-Karriere

Dass Giovanni Zarrella auch heute noch im TV aktiv ist, hat er vor allem seiner Ehe mit dem brasilianischen Model Jana Ina zu verdanken. Das Paar ließ sich 2005 von Kameras begleiten und zeigte den Alltag als frisch Vermählte. Es folgten zwei weitere Reality-Shows auf ProSieben.

Dadurch konnte sich der ehemalige "Bro'Sis" eine zweite Karriere als TV-Star aufbauen und sich nach und nach als Entertainer à la Florian Silbereisen etablieren. Mit "Die Giovanni Zarrella Show" feierte Giovanni seinen bislang größten TV-Erfolg.

Warum zeigen Giovanni und Jana Ina Zarrella ihre Kinder nicht?

Auch wenn Giovanni Zarrella und Ehefrau Jana Ina ihr Privatleben immer wieder in der Öffentlichkeit präsentieren, halten sie ihre Kinder aus dem Rampenlicht heraus. Das Paar hat einen Sohn (*2008) und eine Tochter (*2013).

Selten machen Giovanni und Jana Ina eine Ausnahme, aber zu besonderen Anlässen zeigen sie ihre Kinder doch auf Instagram. Wie im September 2020, zum zwölften Geburtstag des Sohnes oder bei einem gemeinsamen Familienausflug nach Disneyland 2019.

Jedoch sind auf den Fotos die Kinder lediglich von hinten zu sehen, ihre Gesichter bleiben versteckt. Das Promi-Paar will damit die Privatsphäre ihre Kinder schützen.

Bruder von Giovanni Zarrella: Auch Stefano ist bekannt

Auch wenn der Sohnemann und die Tochter von Giovanni Zarrella nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden, so zeigt der Sänger sich gerne mit seinem Bruder.

Giovanni Zarrella mit Bruder Stefano Zarrella. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Stefano Zarrella ist mittlerweile längst aus dem Schatten des prominenten Entertainers herausgetreten und selbst bekannt. Der 32-Jährige ist erfolgreicher Influencer auf Instagram und war bis Anfang 2023 mit GNTM-Kandidatin Romina Palm verlobt. Das Paar trennte sich nach vier Jahren. Seitdem ist Stefano offiziell Single.

"Giovanni Zarrella Show" am 22. Juli vielen Schlager-Gästen

Das ZDF zeigt am 22. Juli 2023 eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". Mit dabei sind u.a. Kerstin Ott, Ella Endlich, Anna-Carina Woitschack und Maite Kelly.