Bei Ernstfall in TV-Show: Andreas Gabalier wendet sich an Giovanni Zarrella

Die nächste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" verspricht große Unterhaltung. Für den Notfall ist vorgesorgt, wie der Moderator im AZ-Interview verrät. Promi-Gast Andreas Gabalier wendet sich mit eindringlichen Worten an den Entertainer.

Unter dem Motto "Die große Sommer-Party" will Giovanni Zarrella (48) in seiner ZDF-Show für Urlaubsfeeling sorgen. Erstmals dient das "Fernsehgarten"-Gelände in Mainz als Schauplatz der Sendung, die am 29. August im Zweiten ausgestrahlt wird. Die Fans erhoffen sich mitreißende Auftritte von Vanessa Mai, Kerstin Ott oder auch Andreas Gabalier. Doch ausgerechnet die idyllische Open-Air-Location auf dem Lerchenberg birgt ein großes Risiko für die Show. Im Interview mit der AZ spricht Zarrella jetzt über den Ernstfall.

Krisenplan für ZDF-Show: Giovanni Zarrella auf Ernstfall vorbereitet

Bereits am Samstag (8. August) wird die Sommer-Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" aufgezeichnet. Während das beliebte Format bislang aus überdachten Hallen gesendet wurde, ist eine Produktion unter freiem Himmel durchaus riskant. Das Wetter könnte bei Regen und Gewitter zum Krisenfaktor werden. Laut " " ist damit bislang nicht zu rechnen (Stand: 6. August). Zur Aufzeichnungszeit am Abend werden derzeit sonnige Aussichten vorhergesagt. Doch das Wetter ist bekanntlich unberechenbar – eine Prognose kann sich jederzeit ändern.

Das weiß auch Gastgeber Giovanni Zarrella, wie er im AZ-Interview verrät: "Natürlich wünschen wir uns alle strahlenden Sonnenschein. Aber wir bereiten uns auf alles vor." Das Risiko, dass ein Unwetter seiner Sendung einen Strich durch die Rechnung machen könnte, geht der Entertainer offenbar nicht ein. Für den Notfall wurden Vorkehrungen getroffen. "Hinter so einer Live-Show steckt ein riesiges Team, das für jede Situation Pläne entwickelt – auch für schlechtes Wetter", klärt der Moderator auf.

Giovanni Zarrella freut sich auf die nächste Ausgabe seiner Samstagabend-Show im ZDF. Über schlechte Wetterbedingungen macht er sich keine Sorgen. © imago/Future Image

"Die Giovanni Zarrella Show": Gastgeber setzt auf Stimmung im Publikum

Sollte das Wetter am Tag der Aufzeichnung noch umschlagen, könne das Zarrellas Laune nicht trüben. "Manchmal entstehen gerade dann die schönsten Momente, wenn Künstler und Publikum gemeinsam sagen: 'Jetzt erst recht!'", schwärmt der Italo-Schwabe in der AZ. Dass er im Ernstfall so entspannt bleiben kann, scheint Zarrella einer positiven Erfahrung aus dem vergangenen Jahr zu verdanken. "Ich erinnere mich an eine Live-Show im strömenden Regen letzten Sommer in Stuttgart. Da war eine solche Energie im Publikum – das war sensationell!"

Wenn die Zuschauer in Feierlaune sind, steht einer gelungenen Show offenbar nichts im Weg. "Das Wichtigste ist doch die Stimmung. Wenn die stimmt, dann kann selbst ein Regenschauer die Party nicht stoppen." Mit Vorfreude erwartet Giovanni Zarrella die Aufzeichnung seiner Sendung im ZDF. "Ich bin mir sicher: Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bringen ohnehin die größte Portion Sonnenschein mit."

Viele Promi-Gäste beehren Giovanni Zarrella in der nächsten Ausgabe seiner ZDF-Show. Auch Alpen-Rocker Andreas Gabalier ist mit von der Partie. © imago/Daniel Scharinger

Andreas Gabalier wendet sich an Giovanni Zarrella

Auch Zarrellas Promi-Gäste blicken der "großen Sommer-Party" mit voller Vorfreude entgegen. Alpen-Rocker Andreas Gabalier (41) wird heuer das zweite Mal in der "Giovanni Zarrella Show" zu sehen sein. Bereits im März war er in dem ZDF-Format als Act auf der Bühne dabei. Bei möglichen Unwettern am Samstag hat er einen Rat für den Gastgeber parat. "Einfach weitermachen", betont der Sänger im Interview mit der AZ. Wie Zarrella hat auch Gabalier bei Auftritten die Erfahrung gemacht, dass auf die Fans bei ungünstigen Bedingungen Verlass ist: "Das Publikum feiert meistens auch im Regen mit."

Doch in Extremfällen könne selbst die beste Stimmung nichts mehr ausrichten. In der AZ erinnert sich Andreas Gabalier an ein unschönes Ereignis: "Ein einziges Mal hat uns wirklich ein schweres Unwetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, da musste ein Konzert leider abgesagt werden. Sonst hatten wir aber immer Glück." Sicher hofft der Österreicher, eine solche Situation nicht noch einmal erleben zu müssen.