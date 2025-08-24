Giovanni Zarrella sorgt für unangenehmen Moment: Moderator tritt in Fettnäpfchen

Urlaubsfeeling in Dortmund: Zur großen Sommerausgabe der "Giovanni Zarrella-Show" am 23. August 2025 freute sich der Gastgeber über den Besuch zahlreicher Musik-Größen. Während der dreistündigen Sendung kam es zu prominenten Beziehungseinblicken, einem kleinen Song-Patzer bei Giovanni Zarrella – und einer emotionalen Liebeserklärung.

Bei einem bekannten Songtitel kam Giovanni Zarrella während seiner Live-Show ins Straucheln. Und das vor dem berühmten Interpreten.

Wenn Giovanni Zarrella (47) einlädt, kommt die Musik-Prominenz gerne zusammen. Zur großen Sommerausgabe seiner ZDF-Show (23. August 2025) gaben sich Stars wie Kerstin Ott (43), Sarah Engels (32), Michael Holm (82) und Howard Carpendale (79) in Dortmund die Ehre. Ein gut gelaunter Gastgeber entlockte seinen Gästen Details zu deren Beziehungsstand, leistete sich einen kleinen Versprecher und sorgte schließlich mit einer rührenden Liebeserklärung für große Gefühle.

Giovanni Zarrella zu Kerstin Ott: "Ist ja ein Trennungssong"

Nach einer spaßigen Auftaktperformance durch Vincent Gross (29) und Olaf der Flipper (79) eroberte Kerstin Ott die große Show-Bühne. In ihrem Song "Bye Bye" gab sie Zeilen wie: "Jetzt bist du weg, war doch alles so perfekt, doch du bist leider weg, lieg allein in meinem Bett", zum Besten. Im anschließenden Talk wurde sie von Gastgeber Zarrella auf die traurigen Lyrics angesprochen: "Kerstin, das ist ja ein Trennungssong", meinte der 47-Jährige.

Nach ihrer Performance wurde Kerstin Ott (li.) von Giovanni Zarrella auf ihre Beziehung angesprochen. © ZDF Screenshot

Doch Giovanni Zarrella kennt seinen berühmten Gast offenbar gut und ergänzte gleich: "Ich weiß ja, bei dir und deinem Schatz, bei euch ist alles in bester Ordnung." Damit gemeint war natürlich Karolina Köppen, mit der Ott seit 2017 verheiratet ist. Die Sängerin bestätigte zufrieden: "Ja, bei uns läuft's." Beim Anblick von Urlaubsfotos des glücklichen Paares meinte Giovanni Zarrella anerkennend: "Da ist aber ganz viel Amore dabei." Der Song "Bye Bye" handelt also ganz offenbar nicht von Kerstin Otts Ehefrau.

Vor Promi-Gast: Giovanni Zarrella verhaspelt sich bei Song-Titel

Anschließend performten die Sängerinnen Julia Lindholm und Linda Hesse als frisch gebackenes Musik-Duo "2theMoonbeats" eine Coverversion von "Yes Sir, I Can Boogie" auf der Bühne. Im Gespräch mit Giovanni Zarrella bestätigten sie nach ihrem Auftritt, eine langfristige Zusammenarbeit zu planen: "Wir wollen gerne weiter zusammen Musik machen." Der Gastgeber wollte daraufhin von den beiden wissen: "Und wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einem deutschen Titel?"

Doch bei seinem konkreten Vorschlag kam Giovanni Zarrella plötzlich ins Straucheln: "Wie wäre es denn zum Beispiel mit: 'Dein... ähm... dein ist mein...'" Woraufhin ihm Linda Hesse aushalf: "Dein ist mein ganzes Herz." Lachend meinte der 47-Jährige: "So rum, so rum war's." Ein kleiner, verzeihlicher Fauxpas, der sich allerdings unmittelbar vor einem entscheidenden Gast abspielte. Denn "Dein ist mein ganzes Herz"-Interpret Heinz Rudolf Kunze (68) saß mit dem Rücken zu den dreien – und wurde plötzlich ins Gespräch dazu geholt.

Heinz Rudolf Kunze (li.) drehte sich plötzlich um stieg ins Gespräch von Giovanni Zarrella und dem Musik-Duo "2theMoonbeats" ein. © ZDF Screenshot

Den kleinen Verhaspler schien Heinz Rudolf Kunze dem Gastgeber nicht übel zu nehmen. Und der Musiker bewies zudem, ein echter Charmeur sein zu können. Als Giovanni Zarrella nämlich meinte, dass junge Menschen wie "2theMoonbeats" seinen Song lieben würden, obwohl er vor deren Geburt entstanden sei, meinte Kunze gleich: "Das sieht man ja auch, dass sie noch gar nicht geboren waren." Die Blondinen freuten sich sichtlich über dieses Kompliment und Giovanni Zarrella lobte seinen Gast für die Charmeoffensive: "Bravo. Gut aufgenommen, den Ball!"

Im Live-Talk mit "Revolverheld": Giovanni Zarrella spricht Liebeserklärung aus

Auch die Band "Revolverheld" war an diesem Tag nach Dortmund gekommen, um anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens ein Greatest-Hits-Medley zu spielen. Im anschließenden Gespräch mit Giovanni Zarrella erzählte die Musikgruppe von ihren geplanten Jubiläumskonzerten und einer speziellen Fanbox, die treue Anhänger erwerben können.

Die Band "Revolverheld" sprach mit Giovanni Zarrella über ihr 20-jähriges Bestehen. © ZDF Screenshot

Frontmann Johannes Strate (45) erklärte schließlich: "Das allerletzte Konzert wird ein bisschen spezieller. Denn wir verlosen unter allen Boxkäufern ein Konzert bei jemandem zu Hause." Im Publikum machte sich daraufhin offenbar eine freudige Jana Ina Zarrella (48) bemerkbar, denn Giovanni Zarrella ließ verlauten: "Da ist ein Fan in der ersten Reihe. Meine Frau meldet sich schon."

In der ersten Reihe: Jana Ina Zarrella (re.) bei der "Giovanni Zarrella-Show" in Dortmund. © ZDF Screenshot

Für Giovanni Zarrella war dies offenbar der perfekte Zeitpunkt für eine besondere Liebeserklärung. Denn der 47-Jährige verkündete stolz: "An der Stelle muss ich was Privates sagen, was Persönliches, weil es so gut passt. Mit meiner Königin bin ich in wenigen Tagen 20 Jahre verheiratet." Schließlich ließ er Jana Ina Zarrella mit einem Luftkuss wissen: "Ich liebe dich."