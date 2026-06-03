Giovanni Zarrella, Simone Thomalla & Co.: Promi-Auflauf im Luxus-Resort auf Sardinien

Sonne, Luxus und jede Menge Prominenz: Im exklusiven Forte Village Resort auf Sardinien treffen sich zahlreiche Stars aus Unterhaltung, Medien, Wirtschaft und Sport zu einem glamourösen Event. Mit dabei: Giovanni Zarrella, Simone Thomalla, Barbara Becker, Vera Int-Veen und viele weitere bekannte Gesichter.

Am Wochenende verwandelte sich das renommierte Forte Village Resort im Süden Sardiniens in den wohl exklusivsten Treffpunkt des Frühsommers. Unter dem Motto "Unique Moments – Edizione Fortezza" begrüßte Gastgeberin Nike Schröder rund 180 geladene Gäste zu einem Wochenende voller Luxus, italienischer Lebensfreude und prominenter Begegnungen. Zwischen türkisblauem Meer, weißen Sandstränden und tropischen Gärten genossen die Gäste ein Programm, das kaum Wünsche offenließ.

Giovanni Zarrella sorgt für Gänsehaut-Momente

Einer der Höhepunkte war die "Notte Italiana", eine Hommage an das italienische Dolce Vita. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, der mit seinem Live-Auftritt für begeisterte Reaktionen sorgte. "Sardinien, italienische Musik, besondere Menschen und diese unglaubliche Atmosphäre – genau das sind die Momente, die einem im Gedächtnis bleiben. Forte Village ist für mich schon lange wie eine Familie. Deshalb begleitet uns Netflix dieses Jahr, um diese besonderen Verbindungen und authentischen Emotionen einzufangen", sagte Zarrella.

Giovanni Zarrella brachte mit italienischem Charme und seinen Hits die Gäste im Forte Village Resort zum Strahlen © Andreas Zitt

Begleitet wurde er von Ehefrau Jana Ina Zarrella. Auch Schauspielerin Simone Thomalla, Schauspieler Thomas Heinze, Moderatorin Vera Int-Veen, Unternehmerin Barbara Becker sowie Model Monica Ivancan gehörten zu den Gästen. Außerdem: Schauspielerin Tabea Heynig, Schauspielerin Nele Kiper, Model-Scout Peyman Amin, Fotograf Joachim Baldauf, Moderatorin Elena Bruhn, Schauspieler Timothy Peach, Schauspielerin Nicola Tiggeler, Schauspielerin Janina Hartwig und der "Restaurant-Flüsterer" Kemal Üres

Vera Int-Veen liest aus Nike Schröders neuem Buch "Die Kunst, stark zu bleiben, wenn alles zu viel ist" © Andreas Zitt

"Coco Jamboo" bringt die Party in Schwung

Für ausgelassene Stimmung sorgte außerdem T-Seven, ehemaliges Mitglied der Eurodance-Gruppe Mr. President. Mit Hits wie "Coco Jamboo" wurde das Luxus-Resort kurzerhand zur Open-Air-Partyzone. Auch Sängerin Ella Endlich begeisterte und sorgte für emotionale Momente unter freiem Himmel.

Schlagersängerin Ella Endlich, Gastgeberin Nike Schröder und Sängerin T-Seven © Andreas Zitt

Sternekoch Heinz Beck verwöhnt die Gäste

Kulinarisch wurde auf höchstem Niveau aufgetischt. Beim exklusiven Gala-Dinner kreierte Drei-Sterne-Koch Heinz Beck gemeinsam mit Spitzenkoch Chang ein mehrgängiges Menü für die prominenten Gäste.

Farbenfroh und glücklich: Fanny Fee Werther, Simone Thomalla und Monica Ivancan © Andreas Zitt

Neben Gourmetküche standen auch Naturerlebnisse auf dem Programm. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt der neu eröffnete Nature Park des Resorts. Zudem sprach Extrembergsteiger Benedikt Böhm über außergewöhnliche Erfahrungen aus den Bergen.

Gastgeberin Nike Schröder erklärte: "Mit 'Unique Moments – Edizione Fortezza' wollten wir Emotionen schaffen, die man mit Geld nicht kaufen kann: echte Begegnungen, inspirierende Momente und das Gefühl, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein."

Unterhalten sich angeregt: Giovanni und Jana Ina Zarrella mit Barbara Becker © Andreas Zitt

Forte Village bleibt Promi-Hotspot im Mittelmeer

Mit seinem Mix aus Luxus, Privatsphäre und mediterranem Flair zählt das Forte Village Resort seit Jahren zu den exklusivsten Adressen Europas. Das diesjährige Event zeigte einmal mehr, warum sich internationale Stars, Unternehmer und Medienmacher immer wieder für Sardinien als Treffpunkt entscheiden.