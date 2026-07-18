Im Sommer stehen für Giovanni Zarrella mehrere Auftritte an. Doch hinter den Kulissen macht dem Entertainer eine Erkrankung zu schaffen.

Auf der Bühne sieht man Giovanni Zarrella (48) stets mit einem Lächeln im Gesicht. Der Moderator und Sänger gilt als Stimmungsmacher – in seiner eigenen ZDF-Show oder bei Konzerten begeistert er das Publikum mit seiner positiven Ausstrahlung. Doch auch dem selbst ernannten Italo-Schwaben ist nicht immer zum Lachen zumute, denn: Privat hat Zarrella mit einer lästigen Allergie zu kämpfen.

Giovanni Zarrella kämpft mit Erkrankung: "Hat mich voll erwischt"

Der 48-Jährige sieht sich derzeit mit "großen Problemen" konfrontiert, wie er im Gespräch mit seinem Bruder Stefano Zarrella (35) offenbart. Im gemeinsamen Podcast " " verrät der Moderator, dass er an Heuschnupfen leide. Für den Moderator hat die warme Jahreszeit demnach auch ihre Schattenseiten – der Pollenflug setzt ihm zu. "Diesen Sommer hat's mich wieder voll erwischt. Ich bin wieder richtig heiser", meint Giovanni Zarrella genervt.

"K.o. gegangen": Giovanni Zarrella über Allergie-Beschwerden im Sommer

Dabei habe der Entertainer die allergische Erkrankung einst im Griff gehabt: "Ich habe jahrelang so eine Desensibilisierung gemacht, hier bei einem Doc. Jahrelang war es gut und normal." In der Zeit davor sei Zarrella geradezu "k.o. gegangen", seine Augen hätten ständig getränt und seine Nase sei permanent gelaufen. Die sogenannte Hyposensibilisierung habe ihm also Erleichterung verschafft und er konnte den Alltag – auch zur Heuschnupfen-Hochsaison in den warmen Monaten – besser genießen. Wie " " berichtet, handelt es sich dabei um eine Behandlung, bei der das Immunsystem schrittweise an Pollen gewöhnt wird. Heuschnupfen-Symptome können um bis zu 80 Prozent gelindert werden.

Im Gespräch mit seinem Bruder Stefano (li.) erzählt Giovanni Zarrella von seinen Heuschnupfen-Beschwerden. © imago/Future Image

Giovanni Zarrella habe anschließend im Sommer "vielleicht zwei, dreimal eine Tablette gegen die Allergie" nehmen müssen. Mehr sei nicht nötig gewesen, um die Heuschnupfen-Symptome in Schach zu halten. Doch dieses Jahr kehrten die Beschwerden offenbar mit voller Wucht zurück.

Qual nach Shows: "Das ist voll bescheuert"

Stefano Zarrella sei vom Heuschnupfen verschont geblieben. Von seinem berühmten Bruder will der Foodblogger wissen: "Wie machst du das eigentlich, wenn du auf Tour bist?" Giovanni betritt im Sommer für einzelne Konzerte die Bühne. Auch die nächste Ausgabe seiner "Giovanni Zarrella Show" steht an – diese wird am 8. August auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgarten" aufgezeichnet. Mit Heuschnupfen-Symptomen könnten diese Auftritte zur Belastungsprobe werden. "Das ist voll bescheuert. [...] Weißt du, ich gehe dann da hin und denk nur: 'Boah'", antwortet der 48-Jährige seinem jüngeren Bruder.

Zarrella könne trotz der Allergie-Beschwerden normal singen und seine Stimme kontrollieren. Doch nach Show-Ende seien die Symptome dann umso qualvoller: "Ich merke halt einfach, dass ich danach richtig heiser bin." Ob der Musiker seinen Heuschnupfen bald wieder in den Griff bekommt, bleibt abzuwarten. Bis dahin heißt es wohl: Augen zu und durch.