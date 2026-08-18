Giovanni Zarrella feiert Show-Premiere in Mainz: "ZDF-Fernsehgarten" begrüßt neuen Moderator

Giovanni Zarrella feiert schon bald Show-Premiere in Mainz. Dabei übernimmt der Entertainer das Terrain von "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel. Im Interview mit der AZ kommt es jetzt zu einem Versprechen.

Am 29. August steht die nächste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" an. Unter dem Motto "Die große Sommer-Party" versammelt der prominente Gastgeber viele VIP-Gäste: Vanessa Mai, Andreas Gabalier, Kerstin Ott oder auch DSDS-Sieger Mark Medlock werden in der Sendung erwartet. Erstmals wird eine besondere Open-Air-Location zum Schauplatz von Zarrellas Show. Im AZ-Interview macht der berühmte Moderator jetzt eine Ankündigung.

Giovanni Zarrella auf Terrain von Andrea Kiewel: Was er jetzt verspricht

Während die "Giovanni Zarrella Show" bisher stets aus großen Hallen übertragen wurde, findet die nächste Ausgabe unter freiem Himmel statt – zum ersten Mal auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" in Mainz. Damit übernimmt Zarrella für einen Abend das Terrain von Moderatorin Andrea Kiewel. Im Interview mit der AZ verrät der Entertainer lachend: "Ich verspreche, wir geben das Gelände auch wieder ordentlich zurück!" Weitere Ausgaben der "Giovanni Zarrella Show" sind auf dem "Fernsehgarten"-Areal offenbar nicht geplant.

"Heimspiel" für Giovanni Zarrella: "Ganz nah an Freunden und Kollegen"

Für Kiewel hat Zarrella jede Menge Respekt übrig, wie er in der AZ versichert. Er schwärmt: "Andrea macht den 'Fernsehgarten' seit vielen Jahren mit unglaublich viel Herz und Erfolg und gehört zu meinen liebsten Kolleginnen." Dass seine eigene Show auf dem Mainzer Lerchenberg stattfinden kann, stimmt den Moderator glücklich: "Ich freue mich sehr, dass wir dort unsere Sommer-Party feiern dürfen. Die Location ist natürlich perfekt für so ein Sommer-Special."

Giovanni Zarrella übernimmt für einen Abend Andrea Kiewels "Fernsehgarten"-Gelände. © imago/Star-Media

Giovanni Zarrella freut sich aus einem weiteren Grund ganz besonders auf die neue Ausgabe seiner Show: "Es wird ein wundervolles Heimspiel, da unser Sender, das ZDF, ja auch dort beheimatet ist und wir diesmal eben auch ganz nah an vielen Freunden und Kollegen meines Senders sind. Schön wird das. Open Air, tolle Stimmung und ganz nah an den Menschen, die unsere Show lieben und gerne sehen – das wird ganz wunderbar."

Vor der nächsten Ausgabe seiner ZDF-Show im August schwelgt Giovanni Zarrella in sommerlichen Erinnerungen. © imago/Future Image

Persönliche Erinnerungen von Giovanni Zarrella: "Wenn ich an Sommer-Partys denke"

Die August-Ausgabe seiner "Giovanni Zarrella Show" weckt bei dem Schwaben Erinnerungen an früher: "Wenn ich an Sommer-Partys denke, dann denke ich sofort an meine Kindheit in Italien. Da saß die ganze Familie bis spät in die Nacht zusammen, es wurde gegrillt, gesungen und erzählt." Schmunzelnd merkt er an: "Als Kind wollte ich dann natürlich nie ins Bett." Momente wie diese seien für den TV-Star sehr prägend gewesen. "Genau dieses Gefühl – Gemeinschaft, Herzlichkeit und Lebensfreude – wünsche ich mir auch für unsere Show."