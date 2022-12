Giovanni und Jana Ina Zarrella: Romantischer Urlaub in New York

Giovanni und Jana Ina Zarrella machen aktuell New York unsicher. Ganz verliebt präsentiert sich das Power-Paar auf Instagram. Einen langersehnten Traum hat sich die Moderatorin nebenbei auch erfüllt.

Schlagerstar Giovanni Zarrella (44) und seine Ehefrau, die Moderatorin Jana Ina Zarrella (45), machen aktuell die US-amerikanische Großstadt New York unsicher. Auf Instagram nimmt die Moderatorin ihre Follower mit - dabei wird deutlich, wie verliebt die beiden nach 17 Ehejahren immer noch sind.

Romantischer Ausflug nach New York

zeigt sich Jana Ina Zarrella mit dickem Wintermantel und Mütze sichtlich glücklich auf der Brooklyn Bridge. steht sie mit ihrem Ehemann vor dem Rockefeller Center - im Hintergrund ist der weltbekannte geschmückte Weihnachtsbaum zu sehen. Während Giovanni in die Kamera lächelt, gibt ihm seine Frau einen zärtlichen Kuss auf die Wange. "Momente, für die wir leben", erklärt die Moderatorin.

Dass der Schlagerstar auch ein echter Spaßvogel ist, beweist . Darin gibt sich Giovanni als Zauberer, der die U-Bahn scheinbar mit seinen magischen Kräften anhält - und die Türen öffnet. "Sänger, Moderator und jetzt auch Magier. Einfach krass der Typ", schreibt die 45-Jährige samt Lach-Smileys dazu, im Hintergrund ist Céline Dions (54) Hit "It's All Coming Back to Me Now" zu hören.

Liebevolle Worte und langersehnte Träume

Über den Dächern von New York wird es wieder romantischer. "Mit dir. Immer. Überall. Für immer", kommentiert Jana Ina Zarrella , auf denen die beiden sichtlich glücklich auf einer Aussichtsplattform posieren.

In New York hat sich die zweifache Mutter auch einen langersehnten Traum erfüllt - sie hat sich ein Helix-Piercing an der oberen Ohrkante stechen lassen. "Ich habe es gemacht. Knapp 46 Jahre auf diesen Moment gewartet", , das sie im Piercing-Studio zeigt. Sie sei "so nervös", erklärt Zarrella ihrem Mann, der die Kamera hält. Nach einem kurzen Schmerz-Aufschrei strahlt sie und präsentiert stolz ihren neuen Ohrschmuck.

Die Zarrellas sind bereits seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder. Die Hochzeit und die Geburt ihres ersten Kindes wurden damals von Kameras begleitet und in ProSieben-Sendungen gezeigt. Seit den Dokus "Just Married" und "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" hält das Paar sein Familienleben überwiegend aus der Öffentlichkeit.