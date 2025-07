Giorgio Armani kündigt sein Comeback an

Nach einem Krankenhausaufenthalt im Juni meldet sich Giorgio Armani zurück: An seinem 91. Geburtstag dankt der italienische Modedesigner seinen Fans für die Unterstützung - und kündigt seine Rückkehr für September an.

Giorgio Armani meldet sich an seinem 91. Geburtstag mit einer Botschaft an seine Fans. Darin spricht der gesundheitlich angeschlagene Modedesigner von schwierigen Wochen. Veröffentlicht wurde das Statement am Freitag .

"In den letzten Wochen habe ich die Umarmung all jener gespürt, die an mich gedacht haben - Familie, Kollegen, Mitarbeiter, die Presse und Menschen in den sozialen Netzwerken", schreibt Armani in seiner Botschaft. "Heute, an meinem 91. Geburtstag, möchte ich Ihnen allen für diese Nähe danken."

Armani fehlte erstmals bei eigener Show

Ende Juni und Anfang Juli musste sich Giorgio Armani mehrere Tage im Krankenhaus behandeln lassen. Über die genaue Ursache seines Klinikaufenthalts schweigt der Designer, sein Unternehmen erklärte lediglich, er erhole sich zu Hause und sammle Kraft für kommende Termine. Aufgrund dieser Auszeit verpasste Armani erstmals in seiner Karriere die Modenschauen seines Labels bei der Mailänder und Pariser Fashion Week. "Es war nicht einfach für mich, Ihren Applaus nicht persönlich zu hören", heißt es dazu in seiner Botschaft.

Comeback im September

Normalerweise überwacht Giorgio Armani jedes noch so kleine Detail seiner Modenschauen persönlich. Traditionell tritt er am Ende jeder Präsentation selbst vor das Publikum - und genau das will er im September offenbar wieder tun, wenn die Labels weltweit ihre Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2026 zeigen. "Danke von Herzen - wir sehen uns im September wieder", kündigt er an.

Giorgio Armani gilt als einer der bedeutendsten Modedesigner der Welt. Sein gleichnamiges Label gründete er Mitte der 1970er-Jahre gemeinsam mit seinem Partner Sergio Galeotti. Nach dessen Tod im Jahr 1985 leitet Armani das Unternehmen bis heute allein.