Giorgio Armani gestorben: Prominente trauern um eine Legende

Der italienische Modemacher Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Nicht nur die Modewelt trauert um den legendären Designer. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten verabschieden sich.

Schnell hat sich am 4. September die Nachricht vom Tode von Giorgio Armani (1934-2025) verbreitet. Wie seine Unternehmensgruppe mitgeteilt hat, ist der Stardesigner im Alter von 91 Jahren verstorben. Nicht nur die Modewelt nimmt in den sozialen Medien von ihm schon kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht Abschied.

Trauer um einen Freund, nicht um einen Rivalen

"Die Welt hat heute einen Giganten verloren", schreibt die Designerin Donatella Versace (70) . Ihr Kollege habe "Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben", ist sie sich sicher. Supermodel Cindy Crawford (59) "wahren Meister seines Fachs". Ihr breche es "das Herz, vom Tode einer Legende zu hören".

Der Modeschöpfer Valentino Garavani (93) , dass er "um jemanden, den ich immer als Freund, nie als Rivalen betrachtet habe", trauere. "Und ich kann mich nur vor seinem immensen Talent verneigen. Vor den Veränderungen, die er in der Mode bewirkt hat, und vor allem vor seiner unerschütterlichen Treue zu einem Stil: seinem eigenen."

Julia Roberts: "Ein wahrer Freund"

Die deutsche Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (49) ebenfalls betroffen. Es mache sie "unglaublich traurig", vom Ableben Armanis zu erfahren. Er sei "einer der nettesten Menschen und Mentoren, die ich kennenlernen und mit denen ich arbeiten durfte", gewesen. Ihre Schauspielkollegin Julia Roberts (57) zu nur wenigen ausdrucksstarken Worten: "Ein wahrer Freund. Eine Legende."

Mit Russell Crowe (61) trauert ein weiterer großer Name aus der Traumfabrik. Der Schauspieler erinnert sich an die Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Jahr 1997 . Nachdem sein Gepäck nicht angekommen war, wurde er in einen Armani-Laden geschickt, um einen Anzug für die Premiere des Films "L.A. Confidential" zu kaufen. "Das war der Beginn einer Liebesbeziehung zu Armani-Anzügen, die bis heute anhält", schreibt Crowe. Viele große Momente habe er in Armani erlebt, darunter Preisverleihungen und seine Hochzeit. Es sei sogar geplant gewesen, dass er Giorgio Ende des Monats in Mailand trifft.

Der Formel-1-Rennfahrer Charles Leclerc (27) verabschiedet sich in einer Instagram-Story: "Es war eine große Ehre, die Chance gehabt zu haben, eine so erstaunliche Person kennenzulernen und mit ihr zu arbeiten." Man werde den Designer vermissen. Tennisstar Rafael Nadal (39) spricht den Angehörigen Armanis . Jener sei "eine wahre Ikone der Modewelt" gewesen. Nadal sei "sehr stolz darauf, Teil einer seiner Kampagnen gewesen zu sein und seine Familie kennengelernt zu haben".