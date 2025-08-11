"Gilmore Girls"-Star Chad Michael Murray lag im Sterben

Er wog nur noch 53 Kilo: "Gilmore Girls"-Star Chad Michael Murray wäre als Teenager fast gestorben. Das enthüllte der Schauspieler jetzt in einem Podcast.

Mit "Gilmore Girls" wurde er zum Star, mit "Freakier Friday" ist er derzeit im Kino zu sehen. Doch im Alter von 15 Jahren wäre Chad Michael Murray (43) fast gestorben. Das enthüllte der Schauspieler jetzt im Damals hatte sich sein Darm verdreht - mit lebensbedrohlichen Komplikationen.

"Ich war zweieinhalb Monate im Krankenhaus", schildert Chad Michael Murray in dem Podcast. Dort wurde er zweimal operiert. Durch innere Blutungen habe er die Hälfte seines Blutes verloren.

"Ich lag auf dem Sterbebett"

"Ich lag auf dem Sterbebett", berichtet Murray weiter. Er habe seinen Vater gesehen, der so schwach wie nie wirkte und mit einem Priester über die letzte Ölung sprach. Eine Bluttransfusion durch eine Krankenschwester habe ihm schließlich das Leben gerettet.

Als Chad Michael Murray das Krankenhaus endlich verlassen konnte, habe er nur noch 53 Kilogramm gewogen - zuvor waren es 82 gewesen. "Ich war ein Skelett", so der Schauspieler. Als er sich zum ersten Mal im Spiegel sah, brach er in Tränen aus.

Chad Michael Murray zieht Positives aus der Krise

Chad Michael Murray sieht in dem Krankenhausaufenthalt rückblickend auch etwas Positives: Durch die Krise habe er zu Gott gefunden und ein engeres Verhältnis zu seinem alleinerziehenden Vater entwickelt.

Außerdem lernte Murray eine Krankenschwester kennen, die ihm riet, als Model zu arbeiten. Zunächst lehnte er ab, weil er Schauspieler werden wollte. Doch sie überzeugte ihn mit dem Argument, er könne später immer noch vom Laufsteg vor die Kamera wechseln.

So kam es schließlich auch: Chad Michael Murray arbeitete zunächst als Model, bevor er Nebenrollen in "Gilmore Girls" und "Dawson's Creek" übernahm. In "One Tree Hill" spielte der heutige dreifache Vater die Hauptrolle. Auch im Kino war Murray zu sehen, etwa 2003 in "Freaky Friday", in dem er den Freund von Lindsay Lohan (39) verkörperte. In der späten Fortsetzung "Freakier Friday" kehrte er 2025 in dieser Rolle zurück.