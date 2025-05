Gillian Anderson erhält CineMerit Award beim Filmfest München

Das Filmfest München ehrt Gillian Anderson mit dem CineMerit Award. Die US-Schauspielerin wird für ihre Verdienste um die Filmkunst ausgezeichnet. Höhepunkt ist die Deutschland-Premiere ihres Films "Der Salzpfad".

Seit über drei Jahrzehnten prägt US-Schauspielerin Gillian Anderson (56) das internationale Kino und Fernsehen mit ihren kraftvollen Frauenfiguren. Das Filmfest München würdigt sie in diesem Jahr mit dem CineMerit Award. "Gillian Anderson begeistert immer wieder mit ihrer unglaublichen Wandelbarkeit. Von FBI-Agentin über Sextherapeutin hin zur Iron Lady", schwärmen die Festivaldirektoren Julia Weigl und Christoph Gröner laut der Pressemitteilung des Filmfests.

Von Scully zur "Iron Lady"

Der Durchbruch gelang Anderson in den 1990er Jahren mit der Kult-Serie "Akte X". Als scharfsinnige und durchsetzungsfähige Agent Scully wurde sie über Nacht zum Publikumsliebling und blieb dem Fernsehen auch nach zahlreichen Filmprojekten treu. Besonders ihre Darstellung der Psychiaterin Hannibal Lecters, Dr. Bedelia Du Maurier, in der NBC-Serie "Hannibal" von 2012 bis 2015 unterstrich ihr schauspielerisches Können.

Große Erfolge feierte sie 2020 mit ihrer Verkörperung der Margaret Thatcher (1925-2013) in "The Crown". Diese Rolle brachte ihr sowohl einen Emmy als auch einen Golden Globe ein. Einer jüngeren Zielgruppe wurde Anderson durch die Netflix-Produktion "Sex Education" bekannt, in der sie als freimütige Sexualtherapeutin Dr. Jean Milburn gesellschaftliche Tabus bricht.

Für ihr künstlerisches Schaffen erhielt Anderson bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Emmy Awards, zwei Golden Globes sowie drei Nominierungen für den renommierten Laurence Olivier Award.

Vielseitige Künstlerin und überzeugte Feministin

Neben ihrer Schauspielkarriere hat sich Anderson auch als Autorin, Produzentin und Sprecherin einen Namen gemacht. Sie gab unter anderem das Buch "Want. Sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert" heraus, produzierte die Fernsehserie "The Fall. Tod in Belfast" und lieh Dokumentationen wie "The Widowmaker" ihre Stimme. Als erste Frau übernahm sie bei "Akte X" Regie und Drehbuch einer Folge.

Über sich selbst sagt Anderson, dass Feminismus in ihrer DNA liege. Ihre Darstellung der klugen und selbstbestimmten Agent Scully in "Akte X" inspirierte laut der Pressemitteilung eine ganze Generation junger Frauen dazu, naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. In ihren Veröffentlichungen setzt sie sich aktiv für soziale Gerechtigkeit ein, unter anderem durch die Unterstützung von Organisationen wie "Women for Women International".

Die feierliche Verleihung des CineMerit Awards findet im Rahmen einer Gala im Deutschen Theater statt. Das 42. Filmfest München läuft vom 27. Juni bis 6. Juli 2025. Das vollständige Programm wird am 18. Juni 2025 bekanntgegeben.