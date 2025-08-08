Gil Ofarim hat am Freitag überraschend geheiratet

Der Musiker Gil Ofarim hat zum zweiten Mal geheiratet. Er hat seiner Partnerin im baden-württembergischen Ludwigsburg das Jawort gegeben, wie sein Manager bestätigt.

Vor wenigen Monaten ist der Musiker Gil Ofarim (42) nach einem großen Antisemitismus-Skandal auf die Bühne zurückgekehrt. In seinem Privatleben beginnt jetzt ebenso ein neues Kapital. Ofarim hat am Freitag seine Partnerin geheiratet.

Das hat sein Manager , nachdem zuvor . Seiner Freundin habe er im Seeschloss Monrepos im baden-württembergischen Ludwigsburg am 8. August das Jawort gegeben. Ofarims neue Ehefrau steht nicht in der Öffentlichkeit. Laut seines Managers sei es daher auch nicht klar, ob es in den sozialen Medien offizielle Hochzeitsbilder zu sehen geben wird. Für Ofarim, den Sohn des 2018 gestorbenen Sängers Abi Ofarim, ist es die zweite Ehe. Aus seiner ersten hat der Musiker zwei Kinder.

Einer der großen Promiskandale der letzten Jahre

Gil Ofarim hatte im Oktober 2021 ein Video in den sozialen Medien geteilt, in dem er einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels beschuldigte, sich ihm gegenüber antisemitisch verhalten zu haben. Das Video schlug hohe Wellen, der Mitarbeiter bestritt die Vorwürfe jedoch vehement. Im November 2023 kam es zum Prozess wegen Verleumdung, in dem Ofarim schließlich indirekt zugab, die Behauptungen erfunden zu haben. "Die Vorwürfe treffen zu. Herr W., ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe das Video gelöscht", sagte er damals.

"Das Video war der größte Fehler meines Lebens", erklärte Ofarim im März . Wenige Wochen später, im April, stand er dann erstmals wieder auf der Bühne. Bei dem Auftritt in Bochum : "Ihr habt keine Ahnung, wie viel es mir bedeutet, dass das heute stattfindet und dass Ihr heute Abend hier seid." Rund 200 Besucherinnen und Besucher sollen zugegen gewesen sein.