Gigi Hadid und Bradley Cooper: Date-Night in der Stadt der Liebe

Gigi Hadid und Bradley Cooper zeigen sich verliebt in Paris: In der Stadt der Liebe genossen das Model und der Schauspieler einen romantischen Abend.

Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) haben einen romantischen Abend in Paris genossen. Am vergangenen Samstag zeigten sich das Model und der Schauspieler glücklicher denn je in der französischen Hauptstadt. Aktuelle Fotos zeigen das Paar nach einem Restaurantbesuch.

Für den Abend trug Hadid ein hellblaues, ärmelloses Neckholder-Top mit Nadelstreifen und tiefem Ausschnitt, kombiniert mit einer hellblauen Jeans. Ihr Haar war nach hinten gekämmt, eine Sonnenbrille setzte sie lässig auf den Kopf. Cooper trat ebenso entspannt auf und trug ein hellblaues Jeanshemd und eine graue Hose.

Gigi Hadid und Bradley Cooper sind seit 2023 liiert

Erstmals kamen im Oktober 2023 Gerüchte auf, dass das Supermodel und der "Hangover"-Star ein Paar seien. Seither halten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten äußern sie sich zu ihrer Liebe. In einem der wenigen Interviews schwärmte Hadid etwa: "Ich respektiere ihn so sehr als Kreativen und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Vertrauen. Wenn die Menschen, die man bewundert, einen ermutigen, kann das so viel Glauben an sich selbst schaffen."

Beide bringen jeweils eine Tochter aus früheren Beziehungen mit: Cooper ist Vater der achtjährigen Lea De Seine, die aus seiner Beziehung mit Model Irina Shayk (39) stammt. Die beiden waren vier Jahre lang ein Paar, ehe sie sich 2019 trennten. Hadid hat mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32) die gemeinsame Tochter Khai (4). Das Paar trennte sich im Oktober 2021 nach rund sechs Jahren Beziehung.