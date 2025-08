Gigi Birofio und Yasin Mohamed: Reality-Stars in Autounfall verwickelt

Yasin Mohamed und Gigi Birofio haben auf der Autobahn einen schweren Autounfall gebaut. Während ihr Gefährt stark zerstört ist, blieben die Reality-Stars wie durch ein Wunder unverletzt.

Es sind Aufnahmen, die kein Autofahrer gerne sieht. In einem bewegenden Instagram-Post haben die Reality-Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) . Der "Temptation Island"-Teilnehmer und der Dschungelcamp-Zweitplatzierte von 2023 waren offenbar auf einer deutschen Autobahn in einen Unfall verwickelt - und blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Yasin Mohamed dachte "alles würde zu Ende gehen"

Aus dem Instagram-Post der zwei Reality-Berühmtheiten wird das ganze Ausmaß der Zerstörung ersichtlich. Die Front ihres Autos existiert im Grunde nicht mehr, die Stoßstange ist nicht mehr auszumachen. Auch vorne links sind starke Schäden am Pkw erkennbar, die Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst, Karosserieteile sind verbogen.

"Danke, lieber Gott, dass Deine schützende Hand über uns war. Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen", schreibt Yasin Mohamed im begleitenden Post-Text. Und weiter: "Doch durch Deine Gnade geht es uns gut - kein einziger von uns wurde verletzt. Wir preisen Dich für Deine Liebe und Deinen Schutz!"

"1000 Schutzengel" und große Anteilnahme der Influencer-Szene

Neben Aufnahmen des zerstörten Wagens teilen die beiden Reality-Stars auch ein Video. Mohamed spricht in diesem sichtlich geschockt wirkend in die Kamera, spricht von "1000 Schutzengeln", die bei der Karambolage über ihn und Birofio gewacht hätten. Auch letzterer schaut kurz in die Kamera.

In einer Reihe von Instagram-Storys, die Mohamed in den Stunden zuvor gepostet hatte, fährt er mit Birofio in dem noch unzerstörten Auto. Die Stimmung ist ausgelassen, die zwei Influencer scherzen mit ihren Followern. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.

In der Kommentarspalte erfahren Mohamed und Birofio große Anteilnahme aus der deutschen Reality-TV- und Influencer-Szene. "Zum Glück ist niemandem etwas passiert", bemerkt etwa Twenty4tim (24), der ein Jahr nach Birofios Teilnahme Dritter im Dschungelcamp wurde. "Gott sei Dank ist niemanden etwas passiert!", meint auch "Love Island"-Teilnehmer Aleks Petrović, während "Are You The One?"-Teilnehmerin Isabelle Brauneis schreibt: "Ihr hattet wirklich 1000 Schutzengel."