Gigi Birofio und Yasin Mohamed: Polizei ermittelt nach Autounfall

Die Reality-Stars Gigi Birofio und Yasin Mohamed wurden vor wenigen Tagen in einen Unfall auf der Autobahn verwickelt. Inzwischen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Die Reality-Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) hatten großes Glück. In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag zeigten sie vor wenigen Tagen Bilder eines nach einem Unfall komplett zerstörten Sportwagens auf einer Autobahn. Die beiden kamen mit dem Schrecken davon, aktuell ermittelt jedoch die Polizei.

Der Unfall am vergangenen Freitag bei Ilsfeld auf der A81 in der Nähe von Heilbronn ereignet haben. "Die Unfallursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen", zitiert die Tageszeitung einen Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. "Vor Ort konnte aber festgestellt werden, dass der Fahrer der Corvette zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war."

Sachschaden von rund 140.000 Euro

"Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach schwerem Unfall mit Sportwagen", heißt es in einer Mitteilung des Heilbronner Polizeipräsidiums vom Montag. Bei der Gemeinde Ilsfeld habe sich am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, in den drei Autos verwickelt wurden. Der 26-jährige Fahrer einer Corvette habe bei nasser Fahrbahn und dichtem Verkehr "vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit" in einer langgezogenen Kurve ein vor ihm fahrendes Auto zu spät gesehen.

Der Fahrer sei auf die linke Spur ausgewichen und dabei mit einem VW Passat zusammengestoßen. Sowohl Corvette als auch Passat seien gegen die Leitplanke geprallt, der Sportwagen danach noch mit einem VW Touran zusammengestoßen. Der Fahrer des Passats und eine Beifahrerin im Touran seien leicht verletzt worden. Der Sachschaden werde auf etwa 140.000 Euro geschätzt.

Gefährliche Fahrweise?

Auch den , dass ermittelt werde - laut einer Sprecherin wegen einer mutmaßlich gefährlichen Fahrweise. Eine Rolle spiele zudem, ob der Fahrer angeschnallt gewesen ist.

Für Gigi Birofio offenbar schwer zu verstehen. "Ich habe nie behauptet, ein Vorbild zu sein", erklärte er laut "Bild" in einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Instagram-Story. Bilder, die ihn unangeschnallt im Auto zeigten, stammten demnach "von zwei völlig unterschiedlichen Momenten. [...] Da waren wir bei uns im Dorf unterwegs, sind ein bisschen rumgefahren. Auch da hätte ich mich anschnallen müssen. Keine Ausrede. [...] Einige sagen: 'Der Unfall ist passiert, weil Gigi nicht angeschnallt war.' Nein. Ich war nicht angeschnallt, das stimmt. Aber das war nicht der Grund für den Unfall." Was das Anschnallen "mit dem Unfallhergang zu tun" habe, frage er sich. "Das ergibt einfach keinen Sinn."

Die Reality-Stars des zerstörten Sportwagens veröffentlicht. "Danke, lieber Gott, dass Deine schützende Hand über uns war", hieß es zu dem gemeinsamen Beitrag von Yasin Mohamed. "Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen. Doch durch Deine Gnade geht es uns gut - kein einziger von uns wurde verletzt. Wir preisen Dich für Deine Liebe und Deinen Schutz."