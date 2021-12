Ghislaine Maxwell in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen

Ghislaine Maxwell, die Vertraute des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, ist in New York schuldig gesprochen worden.

Ghislaine Maxwell (60), die ehemalige Vertraute des US-Millionärs und verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019), ist laut übereinstimmender Medienberichte schuldig gesprochen worden. Nach mehrtägigen Beratungen fällten die Geschworenen demnach in dem seit mehreren Wochen laufenden Prozess ihr Urteil, .

"Sie machte Jagd auf verletzliche junge Mädchen"

Die Staatsanwaltschaft warf Maxwell vor, als rechte Hand von Epstein minderjährige Opfer für dessen Sexring beschafft zu haben. Die Britin wies die Vorwürfe stets zurück und verzichtete auf eine Aussage. Nun wurde sie in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Maxwell droht eine lange Haftstrafe, womöglich bis an ihr Lebensende. Sie sitzt seit Juli 2020 im Gefängnis.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Sie machte Jagd auf verletzliche junge Mädchen, manipulierte sie und lieferte sie sexuellem Missbrauch aus", sagte Staatsanwältin Lara Pomerantz in ihrem Eröffnungsplädoyer im November. Maxwells Strafverteidiger warfen der Staatsanwaltschaft indes vor, sie als Sündenbock für die Taten von Epstein an den Pranger zu stellen, da er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden könne. Epstein war im Sommer 2019 leblos in seiner Gefängniszelle gefunden worden.