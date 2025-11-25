AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • "Gewitter im Kopf": Tourette-YouTuber (27) plötzlich gestorben – Grund inzwischen bekannt
Update

"Gewitter im Kopf": Tourette-YouTuber (27) plötzlich gestorben – Grund inzwischen bekannt

Der YouTuber Jan Zimmermann ist tot. Mit "Gewitter im Kopf" begeisterte er Millionen Deutsche. Der 27-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Jetzt ist der Grund für seinen plötzlichen Tod bekannt geworden.
Julia Volkenand |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Jan Zimmermann wurde nur 27 Jahre alt
Jan Zimmermann wurde nur 27 Jahre alt © Instagram

Die deutsche Influencer-Szene trauert. YouTube-Riese Jan Zimmermann ist tot. Wie die Polizei bestätigte, wurde der 27-Jährige am 18. November in den Abendstunden tot in seiner Wohnung gefunden. Spuren eines Fremdverschuldens seien auch nach der Obduktion nicht vorhanden.

Unter dem Namen "Gewitter im Kopf" war Zimmermann gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann zum Internet-Star geworden. Der gemeinsame Kanal hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fast zwei Millionen Abonnenten gesammelt. Dort machten sie Aufklärungsvideos zu Zimmermanns Tourette-Erkrankung. "Unser Ziel ist es offen, humorvoll aber auch sachlich darüber zu sprechen, um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen." 

Rückkehr nach langer Pause: "Gewitter im Kopf"-Star ist tot

Vor rund drei Jahren wurde Zimmermann bei einer Operation ein Hirnschrittmacher eingesetzt. In der YouTube-Beschreibung steht weiter: "Seit der erfolgreichen Hirn-OP an Jan's Gehirn ist das Tourette-Syndrom erfolgreich behandelt worden. Nach einer Social-Media-Pause sind wir seit 2025 wieder zurück und machen nun interessanten Content zum Thema Neurodiversität und Reisen!"

Am Abend des 24. Novembers wurde auf den offiziellen Kanälen von "Gewitter im Kopf" ein Statement veröffentlicht. Darin hieß es übereinstimmend: "Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben." Der Schmerz lasse sich mit keinen Worten beschreiben. "Jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken."

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie die Angehörigen mitteilen, sei Ihnen während der Trauer die Möglichkeit genommen worden, sich während der Trauer zu äußern. Sie bitten jetzt darum, von weiteren Nachrichten abzusehen. Zimmermann habe "Menschen Mut gegeben, die ihn nie persönlich getroffen haben und hat ihnen gezeigt, dass man auch in schweren Tagen liebevoll und offen durchs Leben gehen kann." Mit bewegenden Worten verabschieden sie sich auf dem Social-Media-Kanal: "Für immer geliebt, für immer unvergessen, wir lassen dich gehen, aber niemals los."

 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 16 Stunden / Bewertung:

    November - der Monat der Suizide.
    R.i.P.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • pittomuc vor 16 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Er wurde leblos aufgefunden… Aber Sie wissen wieder mal alles besser…. wo steht denn was von Suizid?
    Behalten Sie Ihre Verschwörungstheorien doch bitte bei sich

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 15 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von pittomuc

    Richtig!!!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.