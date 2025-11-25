"Gewitter im Kopf": Tourette-YouTuber (27) plötzlich gestorben – Grund inzwischen bekannt

Der YouTuber Jan Zimmermann ist tot. Mit "Gewitter im Kopf" begeisterte er Millionen Deutsche. Der 27-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Jetzt ist der Grund für seinen plötzlichen Tod bekannt geworden.

Die deutsche Influencer-Szene trauert. YouTube-Riese Jan Zimmermann ist tot. Wie die Polizei bestätigte, wurde der 27-Jährige am 18. November in den Abendstunden tot in seiner Wohnung gefunden. Spuren eines Fremdverschuldens seien auch nach der Obduktion nicht vorhanden.

Unter dem Namen "Gewitter im Kopf" war Zimmermann gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann zum Internet-Star geworden. Der gemeinsame Kanal hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fast zwei Millionen Abonnenten gesammelt. Dort machten sie Aufklärungsvideos zu Zimmermanns Tourette-Erkrankung. "Unser Ziel ist es offen, humorvoll aber auch sachlich darüber zu sprechen, um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen."

Rückkehr nach langer Pause: "Gewitter im Kopf"-Star ist tot

Vor rund drei Jahren wurde Zimmermann bei einer Operation ein Hirnschrittmacher eingesetzt. In der YouTube-Beschreibung steht weiter: "Seit der erfolgreichen Hirn-OP an Jan's Gehirn ist das Tourette-Syndrom erfolgreich behandelt worden. Nach einer Social-Media-Pause sind wir seit 2025 wieder zurück und machen nun interessanten Content zum Thema Neurodiversität und Reisen!"

Am Abend des 24. Novembers wurde auf den offiziellen Kanälen von "Gewitter im Kopf" ein Statement veröffentlicht. Darin hieß es übereinstimmend: "Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben." Der Schmerz lasse sich mit keinen Worten beschreiben. "Jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken."

Wie die Angehörigen mitteilen, sei Ihnen während der Trauer die Möglichkeit genommen worden, sich während der Trauer zu äußern. Sie bitten jetzt darum, von weiteren Nachrichten abzusehen. Zimmermann habe "Menschen Mut gegeben, die ihn nie persönlich getroffen haben und hat ihnen gezeigt, dass man auch in schweren Tagen liebevoll und offen durchs Leben gehen kann." Mit bewegenden Worten verabschieden sie sich auf dem Social-Media-Kanal: "Für immer geliebt, für immer unvergessen, wir lassen dich gehen, aber niemals los."