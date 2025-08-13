Es wurden wieder doppelt Rosen verteilt: Martin Braun und Felix Stein suchten als "Die Bachelors" nach ihrer jeweiligen Herzdame. Wer musste Südafrika als Erstes verlassen? Und wer machte das Rennen um die letzten Rosen? Die AZ gibt einen Überblick.

Martin Braun und Felix Stein suchen 2025 als "Die Bachelors" nach der großen Liebe.

Auch 2025 wollte RTL liebeshungrigen Singles zum großen Glück verhelfen: Der Privatsender hielt am Vorjahreskonzept fest und hatte wieder zwei Junggesellen besetzt, die ab dem 11. Juni (RTL+) rote Rosen verteilten. Martin Braun (35) und Felix Stein (32) trafen als "Die Bachelors" auf 26 Single-Damen – gedreht wurde erneut im malerischen Südafrika. Was war über die Kandidatinnen bekannt? Und wer sicherte sich die letzten Rosen? Die AZ kennt die wichtigsten Details zur vergangenen Staffel.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Die Bachelors", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (20. August, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Letzte Rosen 2025: Das sind die Gewinnerinnen von "Die Bachelors"

Im großen Finale am 13. August vergaben die Bachelors Martin und Felix ihre letzten Rosen. Während Martin sich für Producerin Clara (27) aus Hamburg entschied, fiel die Wahl von Felix auf Fachreferentin Seyma (31) aus Schwäbisch Gmünd.

Clara (links) und Seyma (rechts) konnten im Finale von "Die Bachelors" die letzten Rosen ergattern. Aber sind die Paare auch nach der Show noch zusammen? © RTL

Nach dem Finale: Sind "Die Bachelors" noch mit den Gewinnerinnen zusammen?

In der großen Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig offenbarten Martin und Clara, nach einer zweimonatigen Kennenlernphase getrennte Wege gegangen zu sein. Der Grund? Martin hatte Ex-Kandidatin Lena nie ganz vergessen können.

Und auch bei Bachelor Felix und seiner Auserwählte Seyma war das Glück nicht von langer Dauer: Die beiden beschlossen ebenfalls, aus einer Kennenlernphase keine Beziehung werden zu lassen.

Wer flog raus? Diese Teilnehmerinnen bekamen keine Rose

Ursprünglich waren 26 Single-Ladys im Rennen um die Herzen von Martin Braun und Felix Stein. Doch im Laufe der Staffel lichtete sich das Teilnehmerinnenfeld. Diese "Bachelor"-Kandidatinnen mussten bereits vor der "letzten Rose" die Heimreise antreten:

In der zehnten Folge (13. August) ausgeschieden: Speditionskauffrau Leonie (26) aus Ostfildern und Operationstechnische Assistentin Viviane (34) aus Verden.

Speditionskauffrau Leonie (26) aus Ostfildern und Operationstechnische Assistentin Viviane (34) aus Verden. In der neunten Folge (6. August) ausgeschieden: Digital Sales Managerin Lena (30) aus Berlin und Engagement Managerin Paulina (26) aus Hamburg.

Digital Sales Managerin Lena (30) aus Berlin und Engagement Managerin Paulina (26) aus Hamburg. In der achten Folge (30. Juli) ausgeschieden: Assistenz im Social Media-Bereich Linda (27) aus Berlin und Influencerin Viki (26) aus Sindelfingen.

Assistenz im Social Media-Bereich Linda (27) aus Berlin und Influencerin Viki (26) aus Sindelfingen. In der siebten Folge (23. Juli) ausgeschieden: Studentin und Talent-Managerin Hannah (25) aus Köln und PR-Beraterin Ann-Kathrin (35) aus Mühlheim an der Ruhr.

Studentin und Talent-Managerin Hannah (25) aus Köln und PR-Beraterin Ann-Kathrin (35) aus Mühlheim an der Ruhr. In der sechsten Folge (16. Juli) ausgeschieden: Hochzeits- und Eventplanerin Esra (28) aus Düsseldorf, Social Media Projektmanagerin Nadine H. (30) aus Köln und Supply Chain Managerin Michelle (31) aus Duisburg.

Hochzeits- und Eventplanerin Esra (28) aus Düsseldorf, Social Media Projektmanagerin Nadine H. (30) aus Köln und Supply Chain Managerin Michelle (31) aus Duisburg. In der fünften Folge (9. Juli) ausgeschieden: Personalentwicklerin Corinna (27) aus Offenbach und Immobilienmaklerin Isabelle (31) aus Düsseldorf.

Personalentwicklerin Corinna (27) aus Offenbach und Immobilienmaklerin Isabelle (31) aus Düsseldorf. In der vierten Folge (2. Juli) ausgeschieden: Kosmetik-Filial-Inhaberin Aylin (32) aus München, Hair- und Make-up-Artist Nathalie (34) aus Ingolstadt und Schönheitspraxis-Managerin Regina (29) aus Düsseldorf.

Kosmetik-Filial-Inhaberin Aylin (32) aus München, Hair- und Make-up-Artist Nathalie (34) aus Ingolstadt und Schönheitspraxis-Managerin Regina (29) aus Düsseldorf. In der dritten Folge (25. Juni) ausgeschieden: Direktionsbeauftragte Louisa (31) aus Brücken und Sport- und Gesundheitstrainerin Mareike (31) aus Düsseldorf.

Direktionsbeauftragte Louisa (31) aus Brücken und Sport- und Gesundheitstrainerin Mareike (31) aus Düsseldorf. In der zweiten Folge (18. Juni) ausgeschieden: Kauffrau für Bürokommunikation Sarah (36) aus Berlin und Projektmanagerin Theresa (32) aus Graz.

Kauffrau für Bürokommunikation Sarah (36) aus Berlin und Projektmanagerin Theresa (32) aus Graz. In der ersten Folge (11. Juni) ausgeschieden: Stewardess Christina (28) aus Köln, Vermögens-Kundenberaterin Vanessa (31) aus Regensburg, Lehramtsstudentin Lisann (29) aus Halle und Wimpernstylistin Nadine M. (27) aus Hamburg.

Wer sind "Die Bachelors" 2025?

Nachdem im vergangenen Jahr mit Dennis Gries und Sebastian Klaus zum ersten Mal zwei Bachelors nach der großen Liebe gesucht hatten, wurde 2025 lange gemunkelt: Würde RTL erneut an diesem Konzept festhalten? Und tatsächlich: Mit Versicherungs- und Finanzanlagefachmann Martin Braun (35) aus Köln sowie Fotograf und Content Creator Felix Stein (32) aus Berlin setzte man erneut auf ein Rosenkavalier-Doppelpack.

Die begehrten Junggesellen haben eine wichtige Gemeinsamkeit: Beide sind bereits Papas. Während Martin aus einer früheren Beziehung zwei kleine Töchter mitbringt, hat Felix bereits einen fünfjährigen Sohn. Der 32-Jährige verriet vor Staffelstart: "Es wird emotional. Es wird wild. Und es wird garantiert nicht langweilig – mit sehr unterschiedlichen Mädels, starken Momenten und natürlich: Martin und mir."

Felix Stein (l.) und Martin Braun sind "Die Bachelors" 2025. © RTL

Steckbrief: Felix Stein

Name: Felix

Alter: 32

Wohnort: Berlin

Beruf: Fotograf, Creator für Sportler & Personalities

Hobbys: Mode, Fußball, Fotografie, Sinn für Ästhetik

Single seit: 5 Jahren

Funfact(s): Leute parodieren, Akzente nachmachen

Steckbrief: Martin Braun

Name: Martin

Alter: 35

Wohnort: Köln

Beruf: Versicherungs- und Finanzanlagefachmann

Hobbys: Sport, Kochen, Lesen

Single seit: 3,5 Jahren

Funfact(s): "Wenn ich mich konzentriere, fange ich an zu kauen"; "Wenn ich Nachrichten schreibe, murmele ich diese laut mit."

Jeden Mittwoch durften sich Fans auf eine neue Folge freuen: Entweder im Stream auf RTL+, oder eine Woche später dann im Free-TV bei RTL, um 20.15 Uhr.