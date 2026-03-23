Geteiltes Leid: Warum Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger traurig sind

Die Tage werden länger und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf: Der Frühling ist da. Während sich die meisten Menschen darüber freuen, empfinden Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger auch ein bisschen Wehmut. Um was trauern die Sport-Experten genau?

Felix Neureuther (41) und Bastian Schweinsteiger (41) kennen sich seit jungen Jahren. Die Familienväter teilen nicht nur die Liebe zu Bayern, sondern auch die Begeisterung für den Wintersport. Zwar hat Schweinsteiger seine Profikarriere auf dem Fußballfeld gemacht, doch fühlt er sich auf der Skipiste ähnlich wohl wie sein berühmter Kumpel. Wie sehr beiden das Skifahren in den nächsten Monaten fehlen wird, machen sie nun ganz deutlich.

Bastian Schweinsteiger in den Bergen: "Sch(n)ee woar's"

Bei schönstem Wetter und in Bestlaune zeigt sich Bastian Schweinsteiger in den sozialen Medien. Auf Instagram teilt er eine Reihe von Fotos, die offenbar in seinem letzten Winterurlaub entstanden sind. Mal auf Skiern, mal in Wanderschuhen macht der 41-Jährige die verschneiten Berge unsicher und schreibt dazu: "Winter adé, sch(n)ee woar's!"

Fans teilen die Begeisterung von Bastian Schweinsteiger offensichtlich und hinterlassen herzliche Kommentare. "Natur und Skifahren – pure Entspannung. Eine großartige Wahl, Legende", schreibt ein Anhänger. "Wäre auch gern da", meint ein anderer. "Tolle Bilder von der Piste", kommentiert ein weiblicher Fan die Fotoserie. Mit den Worten "Winter adé" scheint sich der Ex-Fußballprofi für diese Saison aber offenbar vom Skifahren zu verabschieden.

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Felix Neureuther: "Wie sehr werde ich das bald vermissen"

Dass auch sein Freund Felix Neureuther gerne über die Skipisten fegt, liegt auf der Hand. Er teilt nun auf seinem Instagram-Profil einen Clip, der ihn bei der Abfahrt zeigt – mit malerischem Bergpanorama im Hintergrund. Dazu schreibt der Vierfachpapa: "Wie sehr werde ich das bald vermissen!!!" Dazu benutzt er den Hashtag "no snow no show", also: "Kein Schnee, keine Show."

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Denn mit den höheren Frühlingstemperaturen geht auch die diesjährige Skisaison allmählich zu Ende. Doch über die Enttäuschung werden sich die Sport-Experten sicher schnell hinwegtrösten. Vielleicht sind sie ja schon bald stattdessen auf dem Golfplatz anzutreffen. Seit zwei Jahren veranstaltet Bastian Schweinsteiger im Sommer einen Golf-Cup für den guten Zweck – auf dem er unter anderem schon von seinem Freund Felix Neureuther unterstützt wurde.