Gesicht von Zac Efron: Zwei Ärzte sprechen über Beauty-Veränderung

Was ist nur mit dem Gesicht von US-Hottie Zac Efron (33) passiert? Die neuesten Bilder zeigen: Kinnpartie und Mimik sehen komplett verändert aus. Die AZ hat bei einem Schönheits-Doc und einer Zahnärztin nachgefragt. Hat Zac Efron was machen lassen?

Das Gesicht wirkt aufgedunsen und maskenhaft, der Mund ein bisschen schief, die Augen klein und der Kieferknochen besonders markant! Wollte der Hollywood-Schönling noch schöner werden? Das neue Aussehen von Zac Efron sorgt bei so manchem für Verwunderung.

Der 33-Jährige warb für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, doch mittlerweile sprechen seine Fans auch über sein verändertes Gesicht. Screenshots gingen in den sozialen Netzwerken viral. Man zeigte sich entsetzt über den neuen Look des Ex-"High School Musical"-Stars. Von der Natürlichkeit, mit der Sunnyboy Zac Efron sonst punkten konnte, ist nur noch wenig übrig geblieben.

Was ist mit Zac Efrons Gesicht passiert? Die AZ hat darüber mit Beauty-Doc Dr. med. Murat Dagdelen und Zahnärztin Dr. -medic stom. (RO) Diana Svoboda gesprochen.

AZ: Was könnte im Gesicht von Zac Efron gemacht worden sein?

Dr. Dagdelen: Wenn man sich das aktuelle Video zum "Earth Day Musical-Special" ansieht, fällt vor allem Zac Efrons sehr markante Kinnlinie auf. Im Gegensatz zu seinen neuesten Bildern auf Instagram, wirken Kinn und Kieferbereich hier stark vergrößert. Da es sich um einen Videobeitrag handelt, gehe ich davon aus, dass hier keine Filter verwendet wurden und auch keine Frust-Pfunde nach der Trennung von seiner Freundin der Grund sind. Dementsprechend lässt sich vermuten, dass Zac Efron ein sogenanntes Jawline-Contouring hatte.

Zac Efron: Markantes Kinn durch Jawline-Contouring?

Was ist ein Jawline-Contouring?

Dr. Dagdelen: Bei dieser Behandlung wird eine volumengebende Unterspritzung mit Hyaluronsäure entlang des Kieferknochens sowie auch im Bereich des Kinns vorgenommen. Zwar ist Zac Efron sehr sportlich und durchtrainiert, sodass sich die Definition und das zusätzliche Volumen im Gesichts- bzw. Kinnbereich auch aus der Kombination von hartem Training und einem sehr geringen Körperfettanteil ergeben kann – jedoch scheint mir dies hinsichtlich seiner vorherigen Bilder aufgrund des geringen zeitlichen Abstands eher unwahrscheinlich.

Kleinere Augen: Botoxbehandlung bei Zac Efron?

Könnte auch Botox zum Einsatz gekommen sein?

Dr. Dagdelen: Die Mimik im Gesicht wirkt ein wenig eingeschränkt. Seine Stirn kann er weiterhin runzeln, jedoch könnte im Bereich der Augen eine Botoxbehandlung vorgenommen worden sein.

Es war einfach von allem zu viel, oder?

Dr. Dagdelen: Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters bzw. den Wünschen des Patienten. In Zac Efrons Fall ist es meiner Meinung nach ein wenig zu viel des Guten – da er ein sehr athletischer Typ ist, der bereits ein markantes Kinn hat, hätte hier eine moderatere Unterspritzung einen vorteilhafteren Effekt gehabt.

Wie teuer wäre so eine Behandlung?

Dr. Dagdelen: Der Preis richtet sich jeweils danach, welche Menge an Hyaluronsäure gespritzt wird. Die Kosten beginnen bei circa 500 Euro und können bei bis zu 1.500 und 2.000 Euro liegen. Der Behandlungseffekt hält bis zu einem Jahr an, anschließend muss das Contouring wieder aufgefrischt werden.

Gummi-Kauball für Training der Kiefermuskulatur

Könnte auch eine Zahn-OP der Grund für Zac Efrons verändertes Aussehen sein?

Diana Svoboda: Die Vermutung, eine OP, wie beispielsweise die Entfernung der Weisheitszähne könne die Ursache sein, trifft hier nicht zu. Zwar sind nach der Extraktion der Weisheitszähne oder auch ihrer operativen Entfernung Schwellungen nicht auszuschließen und können bei einigen Patienten auch stärker auftreten, jedoch wären in diesem Fall dann auch deutlich Hämatome zu erkennen.

Aber der Kiefer sind jetzt viel voluminöser aus!?

Diana Svoboda: Eine andere Möglichkeit für den voluminösen Kiefer kann ein Training mit einem Kauball aus Gummi sein, um die Kiefermuskulatur aufzubauen und zu definieren. Allerdings passiert das nicht von heute auf morgen. Da die Veränderung bei Zac Efron erst sehr kurzfristig zu sehen ist, vermute ich auch eher einen plastisch-ästhetischen Eingriff.