Gerüchte um Brad Pitt: Ist er mit der Sängerin Lykke Li liiert?

Brad Pitt befindet sich mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie mitten im Sorgerechtsstreit. Nun kommen Gerüchte auf, er soll eine neue Frau an seiner Seite haben, die in Hollywood ebenfalls keine Unbekannte ist.

Hat Brad Pitt (58) eine Affäre mit der schwedischen Sängerin Lykke Li (35)? Davon berichten zumindest zahlreiche Medien, unter anderem " und " . Der Schauspieler und seine angebliche Affäre sollen entfernte Nachbarn im Promi-Stadtteil Los Feliz in Los Angeles sein und sich so kennengelernt haben.

Das wiederum sei der Grund, wieso die heimliche Liebe noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. "Für Brad hat das perfekt geklappt, jemanden, den er mag, in der Nähe zu haben, sodass er unter dem Radar bleiben kann", verrät eine Quelle der "Daily Mail". Die beiden sollen sich schon seit Mitte 2021 treffen. Bisher gibt es keine gemeinsamen Fotos der beiden, sie wurden aber angeblich bereits vor dem italienischen Restaurant "Mother Wolf" gesichtet.

Angebliche Frau an seiner Seite: Das ist Lykke Li

Die Sängerin heißt bürgerlich Li Lykke Timotej Zachrisson und wurde an der schwedischen Südküste geboren. Schon mit 19 zog sie für ihre Musik-Karriere in die USA. Mit dem Remix ihres Songs "I follow rivers" schaffte sie 2011 den internationalen Durchbruch und arbeitete bereits mit Stars wie Kanye West (44) zusammen. Heute lebt sie mit ihrem sechsjährigen Sohn aus der Beziehung mit dem Produzenten Jeff Bhasker (47) in Los Angeles.

Dort lebt auch Pitts Ex Angelina Jolie (46) mit den gemeinsamen Kindern Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und den Zwillingen Vivienne and Knox (12). Pitt und Jolie waren seit 2005 ein Paar und seit 2014 verheiratet. 2016 reichte Jolie die Scheidung ein. Das Ex-Paar streitet sich aktuell um das Sorgerecht der minderjährigen Kinder.