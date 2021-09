Gericht entzieht Britney Spears' Vater die Vormundschaft

Nach 13 Jahren und monatelangen Auseinandersetzungen vor Gericht wurde Britney Spears' Vater Jamie Spears als Vormund für den Besitz seiner Tochter suspendiert.

US-Sängerin Britney Spears (39) kämpfte seit Monaten vor Gericht dafür, dass die Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (69), der seit 2008 unter anderem ihre Finanzen verwaltete, beendet wird. Nun wurde er suspendiert,

Eine Woche, nachdem Britneys Anwalt Mathew Rosengart das Gericht gebeten hatte, ihren Vater zu suspendieren und offiziell einen vorläufigen Nachfolger zu ernennen, tat Richterin Brenda Penny dies am Mittwoch in Los Angeles und tauschte Jamie Spears gegen John Zabel aus. "Diese Entscheidung ist im besten Interesse des Schutzbefohlenen, was mein Ziel ist", sagte Penny. Zabel wird das Amt des vorläufigen Vormundes bis zum 31. Dezember innehaben.

Jamie Spears "gehört nicht einen weiteren Tag in ihr Leben"

Rosengart, der im Gerichtssaal anwesend war, beschuldigte Jamie Spears, "grausam" und "missbräuchlich" gegenüber seiner Tochter zu sein, und merkte an, dass seine Klientin einen "geordneten Übergang" wolle, "brauche" und "verdiene". "Dieser Mann gehört nicht einen weiteren Tag in ihr Leben", sagte Rosengart.

Kurz nachdem die Suspendierung bekannt wurde, postete Britneys Verlobter Sam Asghari (27) : "Freie Britney! Glückwunsch!!!"

Britney Spears schwebt auf "Wolke 9"

Auch die US-Sängerin reagierte inzwischen . Sie postete ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie neben einem Piloten sitzt und ein Flugzeug steuert. Dazu schreibt sie: "Auf Wolke 9 im Moment!!!! Das erste Mal ein Flugzeug fliegen und das erste Mal in einer Propellermaschine!!! Oh je, ich hatte Angst!!! Bitte bringt das Schiff nach Hause, JL ... Bleibt stilvoll, schöne Menschen!!!! Neue Bilder kommen bald!!!!"