Geri Horner und Ehemann Christian bekunden zum Hochzeitstag ihre Liebe

Geri Horner ist seit 2015 mit ihrem Ehemann Christian glücklich verheiratet. Die beiden feiern auf Instagram ihre Liebe.

Das Spice Girl Geri Horner (49) feiert am heutigen 15. Mai seinen siebten Hochzeitstag mit Ehemann Christian Horner (48). Zum Jubiläum richtet die Sängerin liebevolle Zeilen an ihren Partner. und fragt: "Kannst du das glauben? Sieben Jahre! Ich liebe dich so sehr." Zudem bedankt sich die 49-Jährige "für alles". Sie sei außerdem sehr stolz auf ihren Mann.

Horner veröffentlicht dazu einen süßen Schnappschuss des Paares und postet unter anderem auch ein Bild von der Hochzeit. Unter den zahlreichen Gratulanten befindet sich ein weiteres Mitglied der Kult-Girlgroup Spice Girls. Emma Bunton (46), bekannt als "Baby Spice", wünscht "Ginger Spice" und ihrem Mann alles Gute. "Liebe euch beide", meint Bunton, die mit einem "X" ein Küsschen da lässt.

Geri Horner ist seine "beste Freundin"

Auch Christian Horner des glücklichen Paares. Er schreibt: "Heute sind es sieben Jahre!" Er könne nicht glauben, wie schnell die gemeinsame Zeit verflogen sei. Der 48-Jährige wünsche seiner "wunderschönen, unglaublichen Ehefrau", die gleichzeitig seine "beste Freundin" sei, einen schönen Jahrestag.

Die beiden haben drei Kinder. Der ehemalige Automobilrennfahrer brachte Tochter Olivia (geb. 2013) mit in die Beziehung, die Sängerin Tochter Bluebell (16). Der gemeinsame Sohn der Horners, Montague, kam Anfang 2017 zur Welt.