Geri Halliwell feiert mit den Lionesses bei Oasis-Konzert

Nach dem Gewinn der EM geht die Party für die englischen Fußballspielerinnen weiter: Die Lionesses feierten gemeinsam mit Sängerin Geri Halliwell bei der Oasis-Reunion-Tour im Londoner Wembley-Stadion.

Geri Halliwell (52) besuchte am Mittwochabend das Oasis-Konzert im Londoner Wembley-Stadion - und sie war nicht die einzige Berühmtheit. Die Sängerin gesellte sich zu den englischen Fußball-Nationalspielerinnen Alex Greenwood (31), Hannah Hampton (24) und Alessia Russo (26), die erst wenige Tage zuvor den Europameisterschaftstitel gewonnen haben.

Ein Foto von dem Treffen auf der Tribüne postete Halliwell . Es zeigt die vier Frauen in lässigen Freizeit-Looks Arm in Arm vor der ausverkauften Arena und der Bühne im Hintergrund. "Sie sind Zuhause", schrieb das Spice Girl in Anspielung auf den britischen Fußball-Hit "Three Lions" mit dem Refrain "Football's coming home" dazu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das britische Nationalteam, auch "Lionesses" genannt, hatte am vergangenen Sonntag das Finale der Europameisterschaft gegen Spanien mit 3:1 im Elfmeterschießen gewonnen. Greenwood hatte ihren Versuch verwandelt, Torhüterin Hampton mehrere Schüsse pariert.

Prominente Gäste bei jedem Oasis-Auftritt

Vom Fußballplatz ging es für die Sportlerinnen also quasi direkt zur Reunion-Show der Gallagher-Brüder Liam (52) und Noel (58). Nach 16 Jahren Pause sind die beiden wieder gemeinsam mit ihrer Band auf Tour und begeistern Abend für Abend mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher. Darunter reihen sich regelmäßig auch prominente Gesichter ein: Neben Halliwell und den Lionesses waren unter anderem bereits Tom Cruise, Dua Lipa, Cara Delevingne oder Pep Guardiola im Publikum. Zu den deutschen Fans zählten Matthias Opdenhövel und Joko Winterscheidt.

Die Oasis-Tour brachte die Gallaghers seit dem 4. Juli jeweils mehrere Abende nach Cardiff, Manchester und London. Bis zum 23. November stehen noch Termine in den USA, in Mexiko, Japan, Australien oder Brasilien an.