Gerhard Delling frisch verliebt: Neue Freundin ist Christina Block

Sport-Reporter Gerhard Delling (62) und Christina Block (46) sind ein Paar. Der ehemalige Sport-Moderator und die Hamburger Unternehmerin schweben auf Wolke sieben.

Er stand jahrelang für die ARD am Spielfeldrand oder zwischen den Studio-Scheinwerfern. Jetzt spricht Gerhard Delling nach seinem Rückzug über sein neues privates Glück – fernab von Sportereignissen und TV-Kameras.

Christina Block ist die neue Frau an der Seite von Gerhard Delling

Gerhard Delling ist wieder verliebt und erneut in einer Partnerschaft. Der 62-Jährige ist mit Christina Block liiert. Die 46-Jährige ist Miteigentümerin der Block-Gruppe (Block-House, Grand Elysée).

Neue Partnerin von Gerhard Delling: Christina Block © BrauerPhotos

"Ja wir sind ein Paar“, bestätigt Delling in "Bunte". Beide sind geschieden und haben je drei Töchter, bei Christina Block kommt sogar noch ein Sohn hinzu. Wert legt Delling auf "Offenheit, Klarheit, Selbstbewusstsein und natürlich Liebe. Alles andere mag vielleicht bequem sein, aber irgendwann merkt man, dass das nicht authentisch ist". Dies sei wichtig für eine gute und intakte Beziehung, meint er.

Delling war zwischen 2003 und 2014 zum zweiten Mal verheiratet. Mit Fernsehjournalistin Isabelle Delling hat er eine gemeinsame Tochter. Insgesamt hat er drei Töchter zwischen 21 und 32 Jahren. "Es ist mir manchmal peinlich, wie stolz ich auf meine drei Mädchen bin. Sie sind ein fester Bestandteil meines Lebens und ich gucke immer ganz genau, was sie gerade so machen. Ihnen gehört ein Großteil meiner Aufmerksamkeit", erläutert der Sport-Journalist. "Aber was das Thema 'Verwöhnen' im Sinne von Konsum angeht, gebe ich ihnen nicht alles, was möglich wäre. Es macht sie viel selbstbewusster, wenn sie sich nach und nach etwas selbst erarbeiten."