Am 19. Oktober wäre der verstorbene Münchner Gourmetpapst Gerd Käfer 94 Jahre alt geworden: Zu Ehren ihres Mannes feiert seine Witwe, Tierschützerin Uschi Ackermann, ein rauschendes Fest im Lieblingsbiergarten des Event-Königs – und sammelt zugleich für den guten Zweck.

Gerd Käfer liebte große Feste mit gutem Essen. Jedes Detail stimmte. Am wichtigsten waren ihm jedoch die Menschen selbst. "Verlierer halten Meetings, Gewinner feiern Partys": Dieser legendäre Spruch des Münchner Feinkost-Königs ist für seine Witwe, Uschi Ackermann, bis heute weit mehr als eine Lebensweisheit. "Ich versuche einfach, in seinem Sinne weiterzuleben. Wahrer Reichtum besteht nicht in Besitz, sondern im Genießen", fasste es Ackermann zusammen.

Anlässlich seines 94. Geburtstags: Uschi Ackermann erinnert an ihren verstorbenen Mann

Am Dienstagabend lud die Tierschützerin in Gedenken an ihren 2015 verstorbenen Mann wieder zu "Gerds ewigem Stammtisch" anlässlich seines 94. Geburtstags, in den Alten Lagerkeller des Augustiner-Kellers an der Arnulfstraße. Dort, auf der Terrasse seines einstigen Lieblingsbiergartens, feierten mit Ackermann 200 treue Freunde und Wegbegleiter der Gastro-Legende für den guten Zweck. Statt Blumen oder Pralinen bat Ackermann um Spenden für das Haunersche Kinderspital der LMU. Die Kosten für das Fest mit knapp 200 Personen übernahm sie selbst.

Wie viel mit dieser Initiative bewirkt werden kann, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr: Knapp 26.000 Euro kamen so für den Hauner Verein zusammen.

Uschi Ackermann: "Gerd hat nichts dem Zufall überlassen"

"Ich habe versucht, alles in seinem Sinne auszurichten, mit seinen Lieblingsrosen, prächtiger Dekoration sowie den Speisen und Getränken, die er geliebt hat", sagt Ackermann und lacht. "Aber er würde mit Sicherheit noch irgendetwas finden, was er zu bemängeln hätte. Er hat nichts dem Zufall überlassen, er war ja bekanntlich ein Perfektionist."

Käfer-Witwe schwärmt von ihrem Gerd: "Haben uns unheimlich gut ergänzt"

Für die gemeinsamen Jahre mit dem Gourmetpapst ist Ackermann, die im kommenden Jahr 80 wird, dankbar. "Wir haben uns unheimlich gut ergänzt. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir waren viel unterwegs, waren sogar bei Papst Benedikt XVI. in Rom eingeladen", so Ackermann. Und: "Gerds Devise war: Lebe first class, sonst tun es deine Erben", meinte sie schmunzelnd.

"Gerds ewiger Stammtisch": Diese Promis waren dabei

Unter den prominenten Gästen waren – neben Schlagerstar Patrick Lindner (66), der bestens gelaunt ein Bierfass anzapfte und mit einem Auftritt begeisterte – die Schauspieler Bernd Herzsprung, Diana Körner und Christian Wolff ("Forsthaus Falkenau"), Opernsängerin Anna Maria Kaufmann, Künstlerin Nicole Brühl, Kabarettist André Hartmann und Künstlerin und erste Frau von Ralph Siegel, Dunja Siegel.