Gerald und Anna Heiser genießen Auszeit mit "unserem kleinen Spatz"

Ihr "kleiner Spatz" macht das Liebesglück von Gerald und Anna Heiser perfekt. Das "Bauer sucht Frau"-Paar nimmt sich eine Auszeit, um sich voll und ganz auf seine neue Elternrolle zu konzentrieren.

Die Freude bei Gerald (35) und Anna Heiser (30) ist groß. Am 25. Januar 2021 gab das -Traumpaar bekannt, . Gratulationen von den Fans ließen nicht lange auf sich warten. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist und gemeinsam in Namibia wohnt, zeigt sich dankbar. "Wir möchten uns ganz herzlich für all die lieben Glückwünsche bedanken", schreibt die frischgebackene Mutter in ihrer Instagram-Story. Auf Einblicke in den neuen Familienalltag müssen ihre rund 112.000 Follower aber wohl noch ein wenig warten.

Wie die gebürtige Polin ihre Fans wissen lässt, wollen ihr Mann und sie sich "erstmal zurückziehen und uns die spannende und emotionale Zeit als eine kleine Familie gönnen". Die beiden seien in ihren Sohn, ihren "kleinen Spatz", wie Anna Heiser schreibt, "ganz dolle verliebt". 3.180 Gramm habe der Junge bei der Geburt gewogen. Seinen Namen verriet das Paar bislang nicht.

