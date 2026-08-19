Gerade erst gedreht: PETA veröffentlicht Werbevideo mit Hayden Panettiere

Wenige Wochen vor ihrem Tod stand Hayden Panettiere noch einmal vor der Kamera. Die Tierrechtsorganisation PETA hat die Aufnahmen nun veröffentlicht.

In der Werbekampagne liegt Hayden Panettiere unter anderem nackt in der Badewanne, um auf die Gefangenschaft von Delfinen aufmerksam zu machen.

Es ist der letzte öffentliche Auftritt von Hayden Panettiere (1989-2026): Die Tierrechtsorganisation PETA , den die Schauspielerin nur wenige Wochen vor ihrem Tod gedreht hat. Ein PETA-Sprecher bestätigte , dass die Kampagne am 22. Juli entstanden ist. Panettiere sei am Set "wunderbar" gewesen.

Der Spot richtet sich gegen die Haltung von Delfinen und Walen in Meeresparks. Panettiere liegt darin unbekleidet in einer freistehenden Badewanne, das Anzeigenmotiv trägt die Zeile "Could you live in a bathtub?". "Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr ganzes Leben in einer Badewanne verbringen", sagt sie darin. Statt frei mit ihrer Familie und den anderen Mitgliedern ihres Schwarms im Ozean zu schwimmen, lebten die Tiere in winzigen Becken.

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Ein Appell an die Zuschauer

"Wir können das beenden. Du und ich", wendet sich Panettiere direkt an das Publikum. "Könnt ihr euch ihre Frustration, ihr Trauma, ihre Depression vorstellen? Alles, was wichtig und entscheidend für ihr Wohlbefinden ist, wird ihnen entrissen." Am Ende steht eine Bitte: "Versprechen Sie heute, niemals einen Meerespark zu besuchen, der Delfine in extremer Gefangenschaft hält. Gemeinsam können wir dieser Grausamkeit ein Ende setzen."

Nach Panettieres Tod am Sonntag entschied sich PETA dafür, Anzeige und Video zu veröffentlichen. Die Organisation ruft dazu auf, ihr Andenken zu ehren, indem man keine Eintrittskarte für Einrichtungen kauft, die diese Tiere in Betonbecken halten.

Ihr Einsatz begann mit 18 Jahren

Für Meeressäuger setzte sich Panettiere seit fast zwei Jahrzehnten ein. 2007 paddelte die damals 18-Jährige vor Taiji in Japan hinaus und stellte sich Delfinjägern entgegen. Die Bilder gingen um die Welt und fanden Eingang in den Dokumentarfilm "Die Bucht", der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

2015 unterstützte sie als Unterzeichnerin einer Stellungnahme den Widerstand gegen die Einfuhr von 18 wild gefangenen Belugawalen für ein Aquarium in Georgia. 2019 appellierte sie an Russlands Präsidenten Wladimir Putin, fast 100 Belugas und Orcas freizulassen, die für Meeresparks vorgesehen waren. Noch im selben Jahr kamen die Tiere zurück ins Meer.

Nachrufe von PETA und Whaleman

"Hayden Panettiere wurde als Fernsehheldin zu einem Begriff, für die Tiere aber war sie die echte Heldin", erklärte PETA-Vizepräsidentin Lisa Lange nach dem Tod der Schauspielerin. "Die Welt hat eine gütige Seele verloren und die Tiere eine unerschrockene Verbündete, und alle bei PETA bewahren ihr Andenken."

Auch die Whaleman Foundation, mit der Panettiere über Jahre zusammenarbeitete, meldete sich zu Wort. "Mit gebrochenem Herzen teilen wir die sehr traurige Nachricht, dass Hayden Panettiere von uns gegangen ist", heißt es auf der Website der Organisation. Sie sei eine leidenschaftliche Botschafterin für Delfine und Wale gewesen und habe jenen Wesen ihre Stimme geliehen, die selbst keine hätten.

Panettiere starb am Sonntag im Alter von 36 Jahren in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Die Autopsie ergab keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Bekannt geworden war die Schauspielerin durch die Serien "Heroes" und "Nashville" sowie durch zwei Filme der "Scream"-Reihe. Sie hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya, die aus ihrer einstigen Beziehung mit dem früheren Boxprofi Wladimir Klitschko (50) stammt.