Geplatzte Geburtstagsfeier bei Eva Jacob: "Hatte so schlimme Schmerzen"

Eigentlich freute sich Eva Jacob auf eine wilde Geburtstagssause: In Bergkirchen bei München wollte die quirlige Sängerin mit Promi-Gästen anstoßen. Doch wegen schlimmer Schmerzen musste sie sich nun einer Operation unterziehen. Die Feier ist inzwischen abgesagt. Eva Jacob spricht exklusiv in der AZ.

Eva Jacob (82) ist ein echter Sonnenschein und lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Vor wenigen Wochen hatte sie von einer Operation erzählt, bei der Ärzte ein Loch in ihrer Herzscheidewand mit Schweinegewebe schließen konnten. Doch nun liegt die Sängerin der legendären Jacob Sisters ("Gartenzwergmarsch") erneut in einer Klinik. Die AZ kennt die Details zum neuen Krankenhaus-Drama.

Eva Jacob erkrankt: Geplatzte Geburtstagsfeier bei München

Am 8. Juni wird Eva Jacob 83 Jahre alt. Eigentlich war für diesen Anlass eine feuchtfröhliche Sause geplant gewesen – am 13. Juni in Bergkirchen bei München. Doch Jacobs körperlicher Zustand lässt das nicht zu. Die Sängerin musste auch außerplanmäßig auf den OP-Tisch.

Eva Jacob möchte auch 2026 ihren Geburtstag feiern – doch am liebsten ohne Einschränkungen. © imago/pictureteam

Exklusiv aus der Klinik: Eva Jacob meldet sich bei der AZ

Die tapfere Eva Jacob meldete sich aus einem Krankenhaus in Bad Homburg bei der AZ: "Jetzt liege ich hier in der Klinik [...] und habe eine OP hinter mir." Sie verriet: "Ich hatte so viele Schmerzen im Kniegelenk." Daher musste der Eingriff gar "vorgezogen" werden: "Ich habe ein neues Kniegelenk bekommen." Mehrere Tage ist Jacob nun in der Klinik.

Ihren Optimismus will sich die Frohnatur aber dennoch nicht nehmen lassen – trotz abgesagtem Geburtstag. Die Party soll aber nachgeholt werden, sofern die OP-Folgen und die Genesung mitspielen. "Gesundheit geht vor. Ich werde euch auf dem Laufenden halten", verspricht Thomas Lerchenberger Der Schickeria-Wirt gilt als Veranstalter von Eva Jacobs Geburtstagsparty, die ursprünglich am 13. Juni im Kart Palast Funpark in Bergkirchen stattfinden sollte.

Gemeinsam mit ihren drei Schwestern Johanna (†), Rosi und Hannelore Jacob (†) erschuf Eva Jacob die erste deutschsprachige "Girlgroup". Große Erfolge feierten die Jacob Sisters vor allem in den 1960er-Jahren an der Seite großer Künstler wie Louis Armstrong oder Duke Ellington.