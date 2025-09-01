Georgina Rodriguez setzt in Venedig ihren Verlobungsring in Szene

Die Hände am Kopf, am Hals und in der Höhe: Georgina Rodriguez hat bei einem Auftritt in Venedig den Fokus eindeutig auf ihren großen und teuren Verlobungsring gelegt.

Diesen Klunker dürfen und sollen alle sehen: Cristiano Ronaldos (40) Verlobte Georgina Rodriguez (31) hat am Sonntagabend ihren riesigen Verlobungsring am Rande der Verleihung des Filming Italy Venice Award ausgiebig präsentiert.

Ring soll drei Millionen Dollar wert sein

Am 11. August hatte das Model via Instagram die frohe Botschaft verkündet, dass der portugiesische Fußballstar um ihre Hand angehalten hat. Und bei den 82. Filmfestspielen von Venedig stellte die 31-Jährige nun sicher, dass der funkelnde 30-Karat-Diamant, der angeblich drei Millionen Dollar wert ist, an ihrem Ringfinger auch ja gut zu sehen ist. Immer wieder hielt Rodriguez vor den Fotografen ihre Hände in die Höhe, posierte mit der Hand neben ihrem Kopf oder an ihrem Hals.

Da geriet das sexy, figurbetonte schwarze Spitzenkleid fast zur Nebensache. Neben dem großen Verlobungsring am Ringfinger funkelten noch drei weitere Ringe. Zudem trug die 31-Jährige eine klobige, eng anliegende Halskette und ein Paar Diamantohrstecker. Ihre Haare hatte sie zu einem Zopf frisiert.

Verlobung nach mehr als acht Jahren

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez zeigten sich erstmals Anfang 2017 der Öffentlichkeit als Paar. Nach mehr als acht gemeinsamen Jahren verkündete sie am 11. August . "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben", schrieb sie zu einem Bild, das den Verlobungsring an ihrer Hand zeigte. Das Paar hat zusammen die leiblichen Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda. Bella Esmeraldas Zwillingsbruder Angel starb kurz nach der Geburt. Die Zwillinge Eva und Mateo kamen 2017 per Leihmutter zur Welt. Schon im Jahr 2010 wurde zudem Ronaldos Sohn Cristiano Jr. geboren.