Georgina Fleur und Kubilay Özdemir: "Wir sind glücklich zusammen"

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir scheinen ihre Liebeskrise überwunden zu haben. "Das Sommerhaus der Stars" sei für das Paar ein Segen gewesen.

Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir (41) sind wieder ein Paar. Das bestätigte die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" am 1. November. In der RTL-Show (auch bei ) sagte sie an der Seite ihres Verlobten: "Wir sind glücklich zusammen."

Nach ihrer Teilnahme an der diesjährigen Staffel kriselte es zwischen den beiden. Özdemir veröffentlichte bei Instagram einen Schnappschuss mit seiner Ex-Freundin, Fleur erhob daraufhin schwere Vorwürfe gegen ihn. Alles nur ein Ausrutscher? Die 30-Jährige meinte nun, es sei "kompliziert". Ihr "Kubi" habe "das Foto nur gepostet, um mich zu ärgern", und sie habe "alles ein bisschen anders empfunden, als es wirklich passiert ist". "Im Eifer des Gefechts" habe Fleur die Kontrolle verloren und Özdemir unschöne Dinge an den Kopf geworfen.

"Das Sommerhaus der Stars" war ein Segen

Die Wiedersehensshow wurde am 23. Oktober in Köln aufgezeichnet. Auf seinem Weg dorthin hatte das Paar einen Abstecher auf die berühmte Hohenzollernbrücke gemacht, um medienwirksam mit einem Liebesschloss ein Zeichen zu setzen. In der Show selbst erklärte Fleur dann: "Anstatt, dass uns der 'Sommerhaus'-Fluch getroffen hat, hat uns der 'Sommerhaus'-Segen getroffen." Ihre gemeinsamen Feinde hätten sie zusammengeführt. "Auf jeden Fall sind wir seit gestern wieder zusammen [...] und ich bin gerade ganz glücklich", sagte Fleur. Özdemir pflichtete seiner Liebsten bei: "Es ist ein guter Tag. Von mir aus kann es so weitergehen."