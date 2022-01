Georgina Fleur und Kubi: Zerschnittener Impfpass und Frage nach Liebes-Comeback

Kubilay Özdemir zeigt (s)einen zerschnittenen Impfausweis und Georgina Fleur beantwortet die Fan-Frage, ob die beiden wieder ein Paar sind.

Gab es schon wieder Ärger bei On-Off-Pärchen Georgina Fleur und Kubi? Am 1. Januar veröffentlicht er in seiner Instagram-Story ein Foto, das einen zerschnittenen gelben Impfpass zeigt. "Weshalb macht sie das?", fragt er. Ist damit etwa Georgina Fleur gemeint? Gehörte der Impfausweis wirklich Kubi? Beides ist unklar!

Kubi veröffentlichte dieses Foto von einem zerstörten Smartphone samt zerschnittenem Impfpass © Instagram

Kubilay Özdemir: Streit und ein zerschnittener Impfausweis

Fest steht: Die beiden sind seit ihrem gemeinsamen "Sommerhaus"-Auftritt in aller Munde. Immer wieder machten sie heftige Streitigkeiten (und Bilder von Gewaltausbrüchen) öffentlich. In der Wahlheimat Dubai rückte gar schon die Polizei an.

Sind Georgina Fleur und Kubi ein Paar und wieder zusammen?

Georgina, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter wurde, klärt ihre Fans aber darüber auf, ob sie mit Kindsvater Kubilay Özdemir liiert ist. "Nein, wir sind nicht zusammen", so die 31-Jährige. Und weiter: "Ich mag aber auch nicht viel dazu sagen. Wichtig ist – unsere Tochter."

Weihnachten gemeinsam mit Tochter verbracht

Dennoch ist der Kontakt nicht abgebrochen. Sie verbrachten die Feiertage gemeinsam, wie Georgina Fleur erklärt: "Es war Weihnachten und ich möchte, dass unser Kind eines Tages sich Fotos anschauen kann, auf denen Mama und Papa zu sehen sind."

Doch Kubis Foto vom zerschnittenen Impfpass lässt leider nicht auf friedliche Weihnachten schließen...