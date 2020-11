George und Amal Clooney: So romantisch schwärmen sie voneinander

Nach einer gescheiterten Ehe wollte George Clooney seine Jahre als Junggeselle verbringen. Doch dann trat seine heutige Ehefrau Amal in sein Leben. Seitdem schwärmen beide in Interviews nur so vom jeweils anderen...

22. November 2020 - 11:54 Uhr | (wue/spot)

Tinseltown/Shutterstock.com George und Amal Clooney gemeinsam auf einem Event im vergangenen Jahr