George und Amal Clooney: Herzliches Wiedersehen mit König Charles

Im Buckingham Palast herrschte beste Stimmung: George und Amal Clooney trafen König Charles bei der Feier für die King's Trust Awards. Es war nicht der erste royale Auftritt des Paares.

Hollywood trifft auf das britische Königshaus. So geschehen an diesem Mittwoch, 25. Juni, im Buckingham Palast in London, wo George (64) und Amal Clooney (47) einmal mehr ihre enge Verbindung zur Royal Family unter Beweis stellten. Bei einem Empfang zu Ehren der Gewinner der King's Trust Awards 2025 gaben sich der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin die Ehre.

, der auf dem "The Royal Family"-Account veröffentlicht wurde, sind die beiden im munteren Gespräch mit König Charles III. (76) zu sehen. George Clooney präsentierte sich lässig-elegant in einem grauen Anzug ohne Krawatte, während Ehefrau Amal in einem schwarzen, schulterfreien Kleid alle Blicke auf sich zog. "Heute Nachmittag gab der König im Buckingham Palast einen besonderen Empfang für die Gewinner der The King's Trust Awards 2025", hieß es zu dem Video.

Weitere Stars bei royalem Empfang

Neben den "fantastischen Unterstützern und Botschaftern" der gemeinnützigen Organisation King's Trust habe der Monarch auch die Preisträger der britischen sowie einigen internationalen Kategorien getroffen. Weiter wurde erklärt: "Mit den King's Trust Awards werden junge Menschen ausgezeichnet, die ihre eigenen Chancen im Leben verbessert und einen positiven Einfluss auf ihre lokale Gemeinschaft ausgeübt haben." Der offizielle Höhepunkt folgt am 26. Juni in der Royal Festival Hall mit der eigentlichen Preisverleihung.

waren bei dem Empfang weitere Stars geladen, darunter Schauspieler Joseph Fiennes (55) oder Model Rosie Huntington-Whiteley (38).

Für die Clooneys war es keineswegs ein Debüt in den heiligen Hallen des Palastes. Bereits im März 2019 waren sie Gäste bei einer ähnlichen Veranstaltung - damals noch für den Prince's Trust, bevor Charles zum König wurde. Und die Verbindung zu den Royals reicht sogar noch weiter zurück. Im Mai 2018 gehörten George und Amal zu den prominenten Gästen bei der Traumhochzeit von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) auf Schloss Windsor.