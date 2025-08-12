"Genießt eure Körper": Ilka Bessin zeigt sich oben ohne im Pool

Ilka Bessin will ein klares Statement für mehr Körperakzeptanz setzen: Die als "Cindy aus Marzahn" bekannte Komikerin zeigt sich oben ohne im Pool und ermutigt ihre Fans zu mehr Selbstliebe.

Ilka Bessin (53) lässt die Hüllen fallen: Die Comedienne teilt ein für sie ungewöhnlich freizügiges Foto. Darauf ist ihr nackter, tätowierter Rücken im Pool zu sehen, während sie die Arme weit in die Luft streckt.

Zu dem Post schreibt Bessin, die als "Cindy aus Marzahn" zur Kultkomikerin wurde: "Wenn jemand sagt: 'Dein Körper gehört nicht in den Pool', dann kann derjenige mich gerne mal von hinten - sehen -!" Die 53-Jährige macht damit deutlich, was sie von körperfeindlichen Kommentaren hält. Sie ergänzt: "In diesem Sinne: Genießt eure Körper! Eure Sexiest Woman in the Pool. Ich hab euch lieb, macht ihr das auch."

Prominente Unterstützung für so viel Body Positivity

Bei ihren Fans kommt der Post gut an und auch prominente Kollegen finden nur liebe Worte für so viel Body Positivity. "Die Literatur am Rücken kann auch entzücken", schwärmt etwa Moderatorin Ruth Moschner von Bessins Tattoo. Hundeprofi Martin Rütter sendet Applaus-Emojis und Daumen hoch, und "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse sowie Schauspielerin Simone Thomalla schicken Herzen für den Oben-ohne-Beitrag.

Ilka Bessin hat sich in der Vergangenheit immer wieder für mehr Körperakzeptanz ausgesprochen. Anfang des Jahres wagte sie für sich einen mutigen Schritt, als sie vom Strand teilte. Damals verriet sie, wie viel Überwindung es sie kostete, den Schnappschuss zu veröffentlichen. "Ganz ehrlich. Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten", gestand sie. Doch ihre beste Freundin habe sie ermutigt: "Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind." Auch hier erntete sie viel Lob von ihren Fans und Kollegen.