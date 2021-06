Gemeinsamer Sommer: Das haben Jennifer Lopez und Ben Affleck geplant

Seit April sollen sich Jennifer Lopez und ihr Ex Ben Affleck wieder annähern. Ein Insider will nun wissen, was die beiden in den nächsten Monaten vorhaben.

05. Juni 2021 - 11:45 Uhr | (aha/spot)

Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere ihres Films "Liebe mit Risiko - Gigli" in Los Angeles, 2003. © Featureflash Photo Agency/shutterstock.com

Zwischen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) scheint es immer ernster zu werden! Wie ein Insider sollen die beiden Stars bereits ihren gemeinsamen Sommer planen. "[Sie] wollen so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen", behauptet die Quelle über Affleck, der in Los Angeles wohnt, und Lopez, die Miami ihre Heimat nennt. "Sie wollen auch einen Urlaub machen", berichtet der Insider darüber hinaus. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Zwischen den beiden soll es aktuell nahezu perfekt laufen. Lopez sei "unglaublich glücklich" mit dem Schauspieler. "Sie fühlen sich in der Beziehung sehr wohl miteinander", weiß die anonyme Quelle. Gerüchte, dass die Sängerin und der Hollywood-Star wieder zusammen sind, verbreiten sich bereits seit April. Anfang Mai wurden die beiden auf einem Wochenendtrip gesichtet. J.Lo und Affleck waren bereits verlobt Im April trennte sich die "Pa Ti"-Interpretin von ihrem Verlobten Alex Rodriguez (45). Mit Affleck war Lopez bereits von 2002 bis 2004 zusammen - die beiden waren sogar verlobt. Kennengelernt haben sich Bennifer 2001 am Set des Films "Liebe mit Risiko - Gigli"; kurz darauf wurden sie ein Paar. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de