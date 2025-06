Gemeinsamer Auftritt: Buhrufe für Donald und Melania Trump

Donald und Melania Trump haben sich im Kennedy Center "Les Misérables" angesehen. Dabei gab es von anderen Besuchern Buhrufe für das Paar aus dem Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump (78) und First Lady Melania Trump (55) sind bei der Eröffnungsvorstellung des Musicals "Les Misérables" im Kennedy Center sowohl mit Buhrufen als auch mit Applaus bedacht worden. Das berichtet das "People"-Magazin.

Donald und Melania Trump in schwarzen Outfits

Präsident Trump erschien zu dem Event im schwarzen Anzug, weißem Hemd und Fliege und lief Hand in Hand mit seiner Ehefrau über den roten Teppich des Kulturzentrums in Washington, D.C. Melania Trump zeigte sich ebenfalls in einem schwarzen Outfit. Sie trug ein ärmelloses, knöchellanges Abendkleid, das sie mit Silber glänzenden Pumps kombinierte. Ihre Haare fielen ihr offen und zu eleganten Wellen gestylt über die Schultern.

Donald Trump schien bei dem Auftritt nicht nur von den Buhrufen unbeeindruckt zu sein. Auch Berichte darüber, dass einige Darsteller seines Lieblingsmusicals die Premiere wegen seiner Anwesenheit boykottieren wollten, ließen ihn offenbar kalt: "Das ist mir völlig egal, ich muss nur das Land gut regieren",

Trump will sich persönlich um das Kennedy Center kümmern

Der 78-Jährige hatte sich im Februar 2025, kurz nach seinem zweiten Amtsantritt als US-Präsident, selbst zum Chef des Aufsichtsrats des Kennedy Centers ernannt. Damals sagte er US-Medienberichten zufolge, dass sich die Einrichtung in einem "enormen Verfall" befinde und er es sich zur Aufgabe gemacht habe, sie zu restaurieren. Nun besuchte er das Zentrum offenbar zum ersten Mal persönlich.

Sein Vizepräsident J.D. Vance (40) und dessen Frau Usha Vance (39) waren dem "People"-Bericht zufolge ebenfalls bei der Aufführung von "Les Misérables" anwesend. Von einer unangenehmen Erfahrung zuvor ließen sie sich demnach nicht abschrecken. Die Vances wurden bereits im März im Kennedy Center von der Menge ausgebuht, als sie eine andere Vorstellung besuchen wollten.