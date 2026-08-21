Ein "Rosenheim-Cops"-Star lüftet jetzt ein cleveres Erfolgsgeheimnis der ZDF-Serie. Er spricht auch über einen plötzlichen Jobwechsel und zieht einen deutlichen TV-Vergleich.

Als Hausmeister "Hannes Winkler" ist Steffen Wolf (42) regelmäßig bei "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Auch in der kommenden 26. Staffel können sich die Zuschauer auf den Sympathieträger freuen. Der Schauspieler verrät jetzt, was den Erfolg der Serie ausmacht.

Geheimnis um "Rosenheim-Cops" gelüftet: "Leicht überzeichnet"

Fans von Spannung und schrägen Momenten kommen bei "Die Rosenheim-Cops" voll auf ihre Kosten, ist sich TV-Star Steffen Wolf sicher. "Man wird auf jeden Fall danach nicht aufgewühlt ins Bett gehen, wenn man die Serie abends anguckt", schwärmt der Schauspieler im Podcast " ".

Die Vorabendserie spiele mit überdrehten Handlungen – genau das mache sie für viele Zuschauer so attraktiv, meint Wolf: "Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis oder der Erfolg von den 'Rosenheim-Cops', dass die Figuren, die es da gibt, eben leicht überzeichnet sind." Zugleich könne sich der Zuschauer in Charakteren der Sendung wiedererkennen. Demnach werde eine Nahbarkeit zum TV-Publikum geschaffen.

"Die kleinen Verfehlungen, die wir als Menschen haben"

Der "Hannes Winkler"-Darsteller meint: "Die kleinen Verfehlungen, die wir als Menschen haben, werden da sehr charmant umspielt oder bespielt." Die Serie greife demnach menschliche Schwächen auf und schaffe es, sie auf humorvolle Weise zu erzählen – ohne dabei an Leichtigkeit zu verlieren.

Steffen Wolf ist bei den "Rosenheim-Cops" regelmäßig in seiner Rolle als Hausmeister "Hannes Winkler" zu sehen. © imago/Panama Pictures

Plötzlicher Jobwechsel von "Hannes Winkler": "Keine Folge, in der das groß erklärt wird"

Steffen Wolf löste vor wenigen Jahren bei einigen "Rosenheim-Cops"-Fans Verwirrung aus. Während seine Rolle "Hannes Winkler" als Paketbote bekannt wurde, kam es plötzlich zu einem Jobwechsel: Der stolze Bartträger übernahm die Rolle als Hausmeister. Seine handwerklichen Fähigkeiten wurden erstmals in einer Folge präsentiert, in der er Polizeisekretärin "Miriam Stockl" (gespielt von Marisa Burger) einen Aktenschrank reparierte. "Das war sozusagen die leichte Einführung des Hausmeisters", schildert Wolf. Doch der Schauspieler könne verstehen, warum manche Zuschauer verwirrt waren, "Winkler" in einer anderen beruflichen Rolle zu sehen. Es gebe "keine Folge", in der der Jobwechsel "groß erklärt wird".

"Rosenheim-Cops" und "Dahoam is Dahoam": Steffen Wolf zieht Vergleich

"Aber ich glaube, das ist im Allgemeinen bei den 'Rosenheim-Cops' auch so gewollt", schildert Steffen Wolf. "Wenn du das jetzt vier oder fünf Wochen nicht anguckst und dann wieder anmachst, versäumst du nichts von den Figuren und dem Verlauf." Der 42-Jährige zieht einen Vergleich mit einer anderen sehr beliebten Serie im deutschen TV: Bei "Dahoam is Dahoam" könne man schnell den Überblick darüber verlieren, was genau in den letzten Folgen passierte, wenn man sie nicht gesehen hat.

Bei den "Rosenheim-Cops" werde hingegen darauf gesetzt, dass sich die Zuschauer nicht in kleinen Details oder Veränderungen verlieren. In Bezug auf den plötzlichen Jobwechsel von "Hannes Winkler" meint Wolf beispielsweise: "Es war sozusagen mal ein leichter Versuch, dass man sagt: 'Ah okay, [...] die haben anscheinend einen Hausmeister gebraucht. Das ist er jetzt.'" Genau darin liegt für den Schauspieler offenbar ein weiterer Reiz der ZDF-Kultserie: Man kann jederzeit einschalten und ist sofort wieder mittendrin.